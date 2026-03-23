Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται να δώσει αύριο, Τρίτη το πρωί, εξηγήσεις για όλες τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που έχει κινηθεί εναντίον του.

Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο ίδιος φαινόταν να δημοπρατεί ένα Ευαγγέλιο του 1745. Το βίντεο αποτέλεσε την αφορμή για περαιτέρω έρευνα από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ελληνικό FBI εντόπισε σε αποθήκη του γκαλερίστα περισσότερους από 300 πλαστούς πίνακες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, κατασκευή και διακίνηση έργων τέχνης με σκοπό την παραπλάνηση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μία γυναίκα, η Μαρία Καψή, που δηλώνει θύμα του Γιώργου Τσαγκαράκη, μίλησε στην ΕΡΤ, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία. Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο δικηγόρος – συλλέκτης Γιώργος Γκαρίπης, ο οποίος αναφέρθηκε στα δικαιώματα των πολιτών που θεωρούν ότι ζημιώθηκαν.

Καταγγελίες για παραπλανητικές δημοπρασίες

Η κ. Καψή ανέφερε ότι είχε παραδώσει δύο οικογενειακά κοσμήματα σε κατάστημα στο Κολωνάκι ως παρακαταθήκη, προκειμένου να δημοπρατηθούν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής. Όπως είπε, ο επιχειρηματίας της έδωσε μια «τιμή ασφαλείας» και την ενημέρωσε ότι τα αντικείμενα θα έβγαιναν σύντομα στον αέρα.

Παρακολουθώντας τη δημοπρασία, είδε τα κοσμήματά της να πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από αυτή που είχε συμφωνηθεί. Ωστόσο, όταν αργότερα ζήτησε τα χρήματά της, ενημερώθηκε ότι ο πλειοδότης υπαναχώρησε και ότι τα αντικείμενα διατέθηκαν εκτός διαδικασίας, σε χαμηλότερη τιμή.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ για αυτή την αλλαγή και έκανε λόγο για έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία. Μάλιστα, όπως είπε, είδε το ίδιο κόσμημα να εμφανίζεται ξανά σε δημοπρασία με διαφορετικό κωδικό, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες της.

«Αδιαφανής η διαδικασία»

Ο κ. Γκαρίπης χαρακτήρισε το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων τηλεοπτικών δημοπρασιών «νεφελώδες», ειδικά όταν πρόκειται για αντικείμενα που αφήνονται ως παρακαταθήκη από ιδιώτες. Όπως εξήγησε, ο επιχειρηματίας λειτουργεί ουσιαστικά ως μεταπωλητής και οφείλει να αποδώσει το τίμημα στον ιδιοκτήτη, βάσει των συμφωνημένων όρων.

Τόνισε ότι η αδιαφάνεια της διαδικασίας καθιστά δύσκολη τη διασταύρωση των στοιχείων του πλειοδότη και του τελικού τιμήματος. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν υποβληθεί σχετικές καταγγελίες στις αρχές, επισημαίνοντας πως αρκετές συναλλαγές δεν συνοδεύονταν από επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Αναφορικά με τα έργα τέχνης που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, υποστήριξε ότι πρόκειται για εμφανώς πλαστά έργα και τόνισε την ανάγκη να ερευνηθεί όχι μόνο η διακίνησή τους, αλλά και η προέλευσή τους.

Τι μπορούν να κάνουν οι ζημιωθέντες

Όπως αναφέρθηκε στην ERT, όσοι θεωρούν ότι υπέστησαν οικονομική ζημιά από παρόμοιες περιπτώσεις καλούνται να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως:

συμβάσεις παρακαταθήκης

αποδείξεις ή σχετική αλληλογραφία

βίντεο από τις δημοπρασίες

στοιχεία επικοινωνίας και συναλλαγών

Η δικαστική διεκδίκηση παραμένει ανοιχτή επιλογή, αν και –όπως σημειώθηκε– η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης απαιτεί χρόνο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ οι συνεχείς καταγγελίες δείχνουν ότι η έρευνα ενδέχεται να έχει και συνέχεια.