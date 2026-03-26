Δύο εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καταβάλλεται προσπάθεια να κλείσει το βασικό ζήτημα που κυριάρχησε το προηγούμενο διάστημα στην εσωκομματική διατύπωση: η διατύπωση με την οποία το σώμα του συνεδρίου θα ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με τη ΝΔ.

Το καλό κλίμα και η επί της αρχής συμφωνία της Τρίτης στην Πολιτική Γραμματεία για την φράση του Κώστα Σκανδαλίδη στο κείμενο της εισήγησης της πολιτικής απόφασης (που σύμφωνα με πληροφορίες περιγράφει το τέλος του ρόλου της ΝΔ στην κυβέρνηση που σηματοδοτεί η νίκη του ΠΑΣΟΚ και η πολιτική Αλλαγή) συνεχίστηκε και στις χθεσινής (25/03) επαφές μεταξύ Σκανδαλίδη και Χάρη Δούκα: οι δύο πλευρές συνομίλησαν δια ζώσης, με βήματα προόδου.

Παρότι τίποτα ακόμα δεν έχει κλείσει, η πλευρά Δούκα σε χαμηλούς τόνους επεσήμανε πως θα μπορούσε να υπάρξει συμπλήρωση για την μη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση με τη ΝΔ, όποιο κι αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή είτε έρθει πρώτο είτε δεύτερο. Καμία πλευρά, σε αυτή τη φάση, δεν επιχειρεί να τινάξει το συνέδριο στον αέρα, όπως θα μπορούσε εύκολα να συμβεί αν τα πάθη του προηγούμενου διαστήματος συνεχίζονταν και τώρα.

Σε επίπεδο καταστατικού, μετά την συζήτηση της Πολιτικής Γραμματείας και την διάθεση που έδειξε ο Ανδρουλάκης, η αρμόδια Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου χθες το απόγευμα: η προεδρική πρόταση το συνέδριο να προηγείται της εκλογής προέδρου παρέμεινε στο τραπέζι, αυτό ωστόσο που αποσύρθηκε ήταν το 15% των υπογραφών του συνεδριακού σώματος ως προϋπόθεση ανακήρυξης κάποιου πιθανού υποψηφίου. Αντί αυτού, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανακήρυξης θα προσδιορίζονται από το ίδιο το συνεδριακό σώμα που θα κληθεί να εγκρίνει τις υποψηφιότητες.

Αν η εκλογή νέας ηγεσίας είναι έκτακτη και εκτός του καταστατικού χρονοδιαγράμματος (όπως ήταν η διαδικασία του 2024), τότε δεν θα εκλέγονται νέοι σύνεδροι και όργανα από την αρχή, αλλά το συνέδριο θα είναι διαρκές -δηλαδή θα αξιοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες σύνεδροι, με τους συγκεκριμένους συσχετισμούς, ενώ δεν θα προκύψει και εκλογή νέων οργάνων.

Η προεδρική πρόταση για το καταστατικό «πέρασε» από την επιτροπή με πλειοψηφία (συμφώνησαν όλοι πλην ενός μέλους, του μοναδικού της συνεδρίασης που πρόσκειται στην εσωκομματική αντιπολίτευση). Ο Γιώργος Αναγνώστου, στέλεχος κοντά στον Μανώλη Χριστοδουλάκη, διαφώνησε με την χρονολογική σειρά «πρώτα συνέδριο, μετά εκλογή ηγεσίας» και πρότεινε το αντίστροφο, ώστε ο εκάστοτε νέος πρόεδρος να μην βρίσκεται απέναντι σε δεσμευτικές αποφάσεις από τον προηγούμενο.