Ο ΖΑΟΝ έφυγε νικητής από το θρίλερ απέναντι στον Ολυμπιακό με 3-2 σετ, κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης, με μια καθοριστική απόφαση του Μπάμπη Μυτσκίδη να αλλάζει την εξέλιξη του αγώνα στο tie break.

Στο κρίσιμο σημείο του πέμπτου σετ και με το σκορ στο 18-17, ο Ολυμπιακός θεώρησε πως είχε κατακτήσει το παιχνίδι και οι παίκτριές του άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ωστόσο, ο προπονητής του ΖΑΟΝ ζήτησε video check, αμφισβητώντας τη φάση.

Η απόφαση των διαιτητών μετά την εξέταση δικαίωσε τον Μυτσκίδη, καθώς διαπιστώθηκε επαφή στο φιλέ από πλευράς «ερυθρολεύκων», με αποτέλεσμα ο πόντος να κατοχυρωθεί στον ΖΑΟΝ και το ματς να συνεχιστεί.

Η ομάδα της Κηφισιάς εκμεταλλεύτηκε την ανατροπή ψυχολογίας και στο 21-21 πήρε το προβάδισμα. Στη συνέχεια, η 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου ανέλαβε την ευθύνη στο σερβίς και με άσο διαμόρφωσε το 21-23, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της.