Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές, ο Ολυμπιακός και ο ΖΑΟΝ έδωσαν μεγάλη «μάχη», με την ομάδα της Κηφισιάς να επικρατεί με 3-2 σετ στο πρώτο παιχνίδι των play offs της Volley League Γυναικών.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-1 σετ, οι φιλοξενούμενες δεν τα παράτησαν, ισοφάρισαν και στο καθοριστικό πέμπτο σετ έδειξαν ψυχραιμία, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το ΖΑΟΝ απέκτησε προβάδισμα στη σειρά και χρειάζεται ακόμη μία επιτυχία για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επίσης θετικά τη δική του σειρά, επικρατώντας με 3-1 σετ της Θέτιδα Βούλας.

Η δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΖΑΟΝ είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Ζηρίνειο, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια των προημιτελικών θα διεξαχθούν το Σάββατο 28 Μαρτίου, με τα ζευγάρια να συμπληρώνονται από τις αναμετρήσεις Πανιώνιος – ΑΕΚ και Θήρα – ΠΑΟΚ.

Τα σετ: 2-3 (21-25, 25-20, 25-17, 20-25)