Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 22-11 για την 18η αγωνιστική της Water Polo League.

Μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους στο Champions League, οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στις εγχώριες διοργανώσεις και συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, φτάνοντας στο 18/18 στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνίστριες της αναμέτρησης ήταν οι Ελευθερία Πλευρίτου, Σιούτη και Σάντα, οι οποίες σημείωσαν από πέντε τέρματα η καθεμία, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μια ακόμη ευρεία νίκη.

Σε μια σεζόν όπου η ομάδα μετρά συνεχόμενες επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, οι επιδόσεις της φτάνουν πλέον τις 25 νίκες σε 26 συνολικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα οκτάλεπτα: 3-7, 1-5, 1-5, 6-5

ΠΑΟΚ: Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σ. Μ. Καριπίδου 2, Μαρτζούκου, Γραίκου 1, Φλώρου, Μπερίκου, Κολτσίδα, Ούρα 2, Σαουλίδη 1, Β. Καριπίδου 5, Χούνγκερφορντ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 5, Αντριους 1, Σιούτη 5, Μπίκου 1, Νίνου 2, Πλευρίτου 5, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά