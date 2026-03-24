Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και επικράτησε της Μπρέσια με 14-11, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στον Α’ όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League.

Οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν τα δυνατά τους διαστήματα στο παιχνίδι και, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Φουντούλη και Γκίλα, αλλά και καθοριστική συμβολή από τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να φτάσουν σε μια σημαντική επικράτηση.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς διατήρησε το αήττητο στην έδρα της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τη φετινή σεζόν, ενώ άφησε την ιταλική ομάδα χωρίς βαθμό στη φάση των ομίλων.

Στο επόμενο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελονέτα στις 31 Μαρτίου, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 3-4, 4-3.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Μπρέσια 14-11

24/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Νόβι Μπέογκραντ

Η βαθμολογία του Α’ Ομίλου

Μπαρτσελονέτα 3 (+2)*

Ολυμπιακός 3 (+1)

Νόβι Μπέογκραντ 3 (+2)*

Μπρέσια 0 (-5)

*Μπαρτσελονέτα και Νόβι Μπέογκραντ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

31/03 21:30 Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός

24/03 21:30 Μπρέσια – Νόβι Μπέογκραντ