Μόνο ντέρμπι. Παντού ντέρμπι. Έγινε η κλήρωση των Play Offs της Stoiximan Super League, για τις έξι αγωνιστικές που θα κρίνουν τον φετινό πρωταθλητή.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα για τα Play Offs πρωταθλήματος στη Stoiximan Super League.

Θυμίζουμε ότι η πρεμιέρα θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Απριλίου.

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου): Ολυμπιακός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου): ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ