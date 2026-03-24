Ο Ολυμπιακός είναι σε καλό μομέντουμ στην Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια. Μίνι-σερί που τους έχουν εδραιώσει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και πιο συγκεκριμένα στη 2η θέση με ρεκόρ 22-11.

Στο τελευταίο τους εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Μονακό, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 στο «Salle Gaston Medecin». Aναμέτρηση που κρίθηκε από το εύστοχο σουτ του Στραζέλ, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Μάλιστα, αυτή ήταν η 8η ήττα των «ερυθρολεύκων» (από τις 11 συνολικά) σε εννέα εκτός έδρας αγώνες απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες 12 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι αγώνες μακριά από το ΣΕΦ αποτελούν το μεγάλο «αγκάθι» των Πειραιωτών στη φετινή σεζόν.

Οι παρατάσεις με Ζαλγκίρις και Ντουμπάι

Οι δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού για να πάρει σημαντικά «διπλά» εντοπίζονται στο Κάουνας και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις τα παιχνίδια κρίθηκαν στην παράταση. Στο Κάουνας η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρισκόταν μπροστά στο σκορ για 35 λεπτά και φαινόταν να ελέγχει το ματς, μέχρι να έρθει η αντεπίθεση της Ζαλγκίρις. Το συγκρότημα του Τόμας Μασιούλις αξιοποίησε τις κακές επιλογές των Φουρνιέ και Ντόρσει στο τέλος της κανονικής περιόδου, οπως και του πρώτου έξτρα πενταλέπτου, και με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και Γούιλιαμς- Γκος έφτασε στη νίκη.

Στη «Coca-Cola Arena» κόντρα στη Ντουμπάι οι «ερυθρόλευκοι» αν και βρέθηκαν να χάνουν με 15 πόντους, έκαναν την αντεπίθεση τους στο δεύτερο ημίχρονο και με το καλάθι του Μπέικον να είναι εκπρόθεσμο, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, όμως, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα «λύγισαν» και έμειναν χωρίς καλάθι για τα τελευταία τέσσερα λεπτά του αγώνα, καθώς ήταν εμφανές τα σημάδια κούρασης τους.

Η μοναδική εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού απέναντι σε ομάδα της πρώτης 12αδας έχει έρθει απέναντι στον Παναθηναϊκό για το ντέρμπι αιωνίων την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Το αήττητο έκτος έδρας ρεκόρ με ομάδες από την 13η θέση και κάτω

Στον αντίποδα, οι Πειραιώτες μετρούν επτά νίκες, μακριά από το ΣΕΦ, σε ισάριθμες αναμετρήσεις με αντιπάλους που βρίσκονται από την 13η θέση και κάτω. Έτσι, ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-11.

Πλέον, απομένουν δύο εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε ομάδες της πρώτης πεντάδας (Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ) και ένα κόντρα στην τελευταία Βιλερμπάν. Με την αναμέτρηση που προηγείται να είναι αυτή κόντρα στην ισπανική ομάδα (24/3, 21:30).

Το ερώτημα που γεννάται είναι ένα: Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να κάνει ακόμη ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας ενόψει play-offs και να βρεθεί για πέμπτη συνεχόμενη φορά στο Final 4; Ή υποχρεωθεί σε ακόμη μία εκτός έδρας ήττα από ομάδα με τους ίδιους στόχους;.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος