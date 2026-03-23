Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 σετ του Μίλωνα στο κλειστό του Μετς, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της Volley League γυναικών στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και μόλις μία ήττα σε 22 αγώνες.

Στα προημιτελικά, οι πρωταθλήτριες θα αντιμετωπίσουν τη Θέτιδα (8η), με πλεονέκτημα έδρας και πρόκριση στις δύο νίκες. Ο Μίλωνας (9ος, 20 βαθμοί) θα παίξει κόντρα στον 10ο Άρη, με τον ηττημένο να αντιμετωπίζει το 11ο Μαρκόπουλο για την παραμονή στην Pre League.

Ο Ολυμπιακός νίκησε 3-0 σετ τον ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο της Volley League γυναικών στη δεύτερη θέση με 55 βαθμούς και ρεκόρ 19-3. Η ομάδα της Κηφισιάς τερμάτισε έβδομη με 31 βαθμούς. Στα πλέι οφ οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και πάλι με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες.