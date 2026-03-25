Για τον Ναν, όλα είναι ξεκάθαρα. Στη μέρα του, απλά δεν μπορεί κάποιος αντίπαλος να τον σταματήσει. Όταν δε εκνευριστεί ο Αμερικανός γκαρντ, έχει την ικανότητα να καρφώσει στο πρόσωπο αντιπάλου με τέτοιο πάθος λες και πρόκειται για τη σπουδαιότερη φάση της καριέρας του.

Ο Ναν κόντρα στη Ντουμπάι στο Σαράγεβο μόνο με …τάκλινγκ έβγαινε εκτός μάχης- αλλά και πάλι επέστρεφε και έκανε θαύματα στον τέταρτη περίοδο, κάτι καθόλου σπάνιο για τη δική του κλάση.

Ωστόσο, τον Παναθηναϊκό αλλάζουν δύο παίκτες. Αρχικά ο Λεσόρ, που επανήλθε δριμύτερος και όχι όπως στο περυσινό φάιναλ-4 που δεν ήταν έτοιμος και μετά ξαναμπήκε για τα καλά στα πιτς.

Τώρα, ο Γάλλος σέντερ έφτασε τους 10 πόντους κόντρα στη Ντουμπάι, πατά καλά στο παρκέ, βοηθά στις συνεργασίες και τον τρόπο παιχνιδιού του Αταμάν και αν συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, τότε στην τελική ευθεία θα είναι το Νο 1 ένα όπλο των Πρασίνων. Αυτός που μπορεί να βάλει φωτιά (και) στις εξέδρες. Η «μεταγραφή» που τόσο αναζητούσαν στο ΟΑΚΑ.

Οσο για τη μεταγραφή; Οι καλές κινήσεις στο μπάσκετ γίνονται συνήθως κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το διαπιστώσαμε προ δύο ετών με την έλευση του «πολύ» Ναν, του παίκτη που έφερε μια Ευρωλίγκα, μαζί με τον Σλούκα, βέβαια.

Τώρα, έχουμε τον Χέιζ–Ντέιβις . Δεν ήταν οι 22 πόντους που έβαλε στο ματς της Τρίτης. Ούτε τα 4/6 τρίποντα, κάποια στην τελευταία περίοδο πολύ καθοριστικά.

Το κυριότερο είναι πως ο συγκεκριμένος παίκτης βγάζει μια απίστευτη ψυχραιμία την ώρα του ματς, μοιάζει να παίζει σε χαμηλές στροφές αλλά κάνει τα πάντα σε υψηλό επίπεδο και επιπρόσθετα καταλαβαίνει περισσότερο παντός άλλου τι συμβαίνει στον αγώνα.

Τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα του. Μαρκάρει καλά και σε όλες τις θέσεις. Ενας προπονητής στο γήπεδο! Δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο παίκτη ο Αταμάν.

Του ήρθε αυτό το δώρο.

Και πλέον ο προπονητής που είδε τον Παναθηναϊκό να παίρνει μπροστά και να φτάνει σε τρεις συνεχόμενες νίκες, ένα μόνο έχει να σκεφθεί: πώς θα οδηγήσει μια ομάδα με τόσα αστέρια σε μια ακόμη κατάκτηση Ευρωλίγκας. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο.