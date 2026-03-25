Μπαρτζώκας: «Είχαμε αρκετές ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι»
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στη «Roig Arena», καθώς ηττήθηκε από τη Βαλένθια με 85-84 για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Ο Φουρνιέ ήταν ο «μοιραίος» που αστόχησε στη λήξη της αναμέτρησης στο σουτ που θα έδινε τη νίκη στους Πειραιώτες. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα έπειτα από δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα και έπεσαν […]
Euroleague: Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στις λεπτομέρειες, ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλο «διπλό» – Η Ρεάλ πήρε το ντέρμπι της τετράδας
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στην εκπνοή κόντρα στην Βαλένθια και γνώρισε την πρώτη του ήττα με 85-84 μετά από εννέα σερί αναπάντητα διπλά εναντίον των Ισπανών. Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη είχε σε τρομερή μέρα Όσμαν, Ναν και Χέιζ-Ντέιβις και κατάφερε με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο να πανυγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη εναντίον της Dubai […]
Ο Μοντέρο πέταξε την μπάλα και «διέλυσε» το χρονόμετρο (pic)
Απρόοπτο και συνάμα παράδοξο περιστατικό σημάδεψε το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης της Βαλένθια με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague. Ο Μοντέρο, το γκαρντ των γηπεδούχων, σε φάση όπου κέρδισε φάουλ, εκνευρίστηκε και πέταξε την μπάλα προς το χρονόμετρο της μπασκέτας στην οποία αμύνονταν οι «ερυθρόλευκοι», καταφέρνοντας μάλιστα να το σπάσει προσωρινά. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε […]
Αταμάν: «Στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, επικρατώντας της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 107-104. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» ισχυροποιούν τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας και μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ο Έργκιν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, αναφέρθηκε […]
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84 : Οι Πειραιώτες «λύγισαν» με το άστοχο σουτ του Φουρνιέ στην εκπνοή
Ο Ολυμπιακός γνώρισε οριακή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 85-84, σε αναμέτρηση για την 33η αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Εβάν Φουρνιέ αστόχησε στο σουτ της νίκης, ενώ προηγουμένως ο νεαρός Ντε Λαρέα είχε ευστοχήσει σε καθοριστικές βολές, αντικαθιστώντας τον τραυματία Μοντέρο που είχε κερδίσει το φάουλ. […]