Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντουμπάι στο Σαράγεβο, επικρατώντας της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 107-104. Με αυτή τη νίκη, οι «πράσινοι» ισχυροποιούν τη θέση τους στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας και μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία.

Ο Έργκιν Αταμάν, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα, αναφέρθηκε στο καλό πρόσωπο που παρουσίασε η ομάδα του στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ παράλληλα στάθηκε στη δυσκολία της αντιμετώπισης των Μούσα και Μπέικον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Χάσαμε τον Ναν στο πρώτο ημίχρονο λόγω προβλήματος με φάουλ. Μετά μείναμε πίσω με διψήφιο αριθμό πόντων. Παίξαμε με λίγο πιο κοντή πεντάδα, με τους Χέις και Χουάντσο. Βοήθησαν επίσης ο Μήτογλου και ο Λεσόρ. Ο Τζέντι έπαιξε πολύ καλά. Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του. Φυσικά, με την εμπειρία, σταδιακά επανήλθαμε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλά

Ο Κέντρικ βρήκε το σκοράρισμα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχουν επίσης καταπληκτικούς παίκτες, όπως ο Μούσα, όπως ο Μπέικον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Βάλαμε περισσότερους πόντους από την Ντουμπάι. Αυτό δεν είναι εύκολο. Εξασφαλίσαμε μια πολύ κρίσιμη νίκη».