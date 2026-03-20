Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) σχετικά με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στο δικαστήριο της Λάρισας, όπου παρευρέθηκαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καρυστιανού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, «είναι δηλωμένη πρόθεσή τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών».

Η ΕνΔΕ κάνει λόγο για εικόνες που «θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης», καταγγέλλοντας «τραμπουκισμούς, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών» καθώς και «παράνομες βιντεοσκοπήσεις που διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία».

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο «μοναδικός στόχος» των ενεργειών αυτών είναι «η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας», αξιοποιώντας «κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από τη βουλευτική ασυλία». Όπως αναφέρει, πρόκειται για «ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς».

Η πλήρης ανακοίνωση της ΕνΔΕ

«Τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο δικαστήριο της Λάρισας με το δίδυμο Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού και την τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων, θυμίζουν σκηνές άγριας Δύσης. Τραμπουκισμοί, κατάληψη δημοσίων χώρων, εκδίωξη δικαστικών λειτουργών που βρίσκονται στα όρια των ανθρωπίνων αντοχών, παράνομες βιντεοσκοπήσεις διακινούνται στο διαδίκτυο ως κατόρθωμα και επιβεβαίωση ενός ψεύτικου αντισυστημισμού που κρύβει φασιστική νοοτροπία.

Είναι δηλωμένη πρόθεσή τους πλέον να δυναμιτίσουν την κατάσταση και με κάθε τρόπο να μην διεξαχθεί η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.

Έχουν πέσει οι μάσκες και αποκαλύφθηκε το ψεύτικο ενδιαφέρον τους για απόδοση Δικαιοσύνης. Έχουν βάλει απέναντί τους τους συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν τρία χρόνια την έναρξη της διαδικασίας, τους δικηγόρους που έχουν ετοιμαστεί για να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα και την κοινωνία ολόκληρη που ζητά Δικαιοσύνη.

Μοναδικός στόχος τους είναι η πολιτική εκμετάλλευση μιας ποινικής διαδικασίας αξιοποιώντας κενά της νομοθεσίας και κάλυψη από τη βουλευτική ασυλία, ρωγμές ενός συστήματος που επιτρέπει τέτοιους ακροβατισμούς. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη ενθάρρυνση οι εισαγγελείς για να κινηθούν οι ποινικές διώξεις αυτεπάγγελτων αδικημάτων, ούτε οι δικηγορικοί σύλλογοι για σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα μελών τους, ούτε η κυβέρνηση για να λάβει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα που προτείναμε εδώ και καιρό ώστε να ξεκινήσει ομαλά η διαδικασία στο ακροατήριο την Δευτέρα».