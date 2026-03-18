Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων και στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλια, φυσίγγια, τραπεζικές κάρτες με στοιχεία αλλοδαπών, καταγραφικά μηχανήματα, διαβατήρια και έγγραφα μετακλήσεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Βοιωτία και Αττική, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ., όπως η ΕΚΑΜ Κρήτης και η ΟΠΚΕ.

Η δράση της οργάνωσης

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2023 τα μέλη είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική ομάδα με στόχο την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω της εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών. Η οργάνωση λειτουργούσε υπό το «κέλυφος» ομόρρυθμης εταιρείας με έδρα το Ηράκλειο, που είχε συσταθεί το 2021 και παρουσιαζόταν ως επιχείρηση παροχής γραμματειακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μέσω συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ακόμη και μέσω ελληνικών προξενικών αρχών σε Ισλαμαμπάντ, Ντόχα και Άμπου Ντάμπι, τα μέλη στρατολογούσαν πολίτες τρίτων χωρών, κυρίως από την Ασία. Τους υπόσχονταν ψευδώς νόμιμη εργασία και διαμονή στη χώρα, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση τους.

Εικονικές προσλήψεις και εργασιακή εκμετάλλευση

Η είσοδος των αλλοδαπών γινόταν μέσω διαδικασιών μετάκλησης εργαζομένων, με χρήση εικονικών εργοδοτών και ψευδών συμβάσεων εργασίας. Οι δράστες υπέβαλαν ανακριβή στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδοθούν θεωρήσεις και άδειες διαμονής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις καταβάλλονταν εικονικές ασφαλιστικές εισφορές για να δημιουργείται η εντύπωση νόμιμης απασχόλησης.

Μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί μεταφέρονταν και εγκαθίσταντο σε περιοχές της Κρήτης, της Βοιωτίας και της Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης συχνά παρακρατούσαν τα διαβατήριά τους, δημιουργώντας συνθήκες εξάρτησης και περιορισμού, ενώ τους επιβάρυναν με οικονομικές υποχρεώσεις που έπρεπε να αποπληρώσουν μέσω της εργασίας τους.

Πυλώνες δράσης και οικονομικό όφελος

Η εγκληματική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• 48 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων και διευκόλυνσης εισόδου, με παράνομα κέρδη έως 20.000 ευρώ ανά άτομο.

• 24 περιπτώσεις παράνομης διαμονής μέσω ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, με όφελος 10.000 ευρώ ανά άτομο.

• 212 αιτήσεις για άδειες διαμονής χωρίς νόμιμες προϋποθέσεις, με κέρδος 2.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Η οργάνωση είχε σαφή ιεραρχική δομή, με ηγετικά μέλη που συντόνιζαν τη δράση, υποστηρικτική ομάδα, μεσάζοντες και εικονικούς εργοδότες. Οι οικονομικές ροές διαχειρίζονταν κεντρικά, χωρίς άμεση συναλλαγή μεταξύ των επιμέρους ομάδων, στοιχείο που φανερώνει οργανωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Τα κατασχεθέντα και η συνέχεια της έρευνας

Κατά τις έρευνες σε οικίες και επιχειρήσεις εντοπίστηκαν δύο πιστόλια, φυσίγγια, καραμπίνα χωρίς άδεια, 19 κινητά τηλέφωνα, οκτώ φορητοί υπολογιστές, τραπεζικές κάρτες, διαβατήρια, έγγραφα μετακλήσεων, μπλοκ επιταγών, πλαστά έγγραφα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 202.170 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και των οικονομικών διαδρομών της οργάνωσης.