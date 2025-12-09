Οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (7/12) στη σύλληψη 48χρονης αλλοδαπής στην Πτολεμαΐδα, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και σε βάρος 40χρονης αλλοδαπής

Σύμγωνα με την ΕΡΤ, όπως κατήγγειλε μία 33χρονη αλλοδαπή, πριν την αναχώρηση από την πατρίδα της για την Ελλάδα προηγήθηκε επικοινωνία με την 40χρονη, η οποία της υποσχέθηκε ψευδώς εργασία, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έναντι χρηματικής αμοιβής. Αφού η 33χρονη ήρθε στη χώρα μας, την παρέλαβαν οι δύο αλλοδαπές από την πόλη της Θεσσαλονίκης και την οδήγησαν σε διαμέρισμα στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Για το χρονικό διάστημα από 30-11-2025 έως 06-12-2025, δεν επέτρεπαν στην 33χρονη να βγει μόνη της, από το διαμέρισμα που διέμεναν όλες μαζί, ενώ ταυτόχρονα η 48χρονη απειλούσε τη ζωή της και τη σωματική της ακεραιότητα για να μη φύγει. Επιπλέον, η 48χρονη στις 04-12-2025 εξανάγκασε την 33χρονη να συνευρεθεί δύο φορές ερωτικά παρά τη θέλησή της, με άγνωστο άνδρα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ η συλληφθείσα με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.