Όταν είσαι νέος, κάθε μέρα είναι και μία νέα πίστα. Σπουδές, δουλειά, φίλοι, έρωτες, ατελείωτα hangouts, ταξίδια της τελευταίας στιγμής, αλλαγή σχεδίων (…και ονείρων). Η ζωή σου τρέχει με 100 χλμ./ώρα και απαιτεί συνεχή ευελιξία. Μέσα σε αυτόν τον εντατικό ρυθμό, οι ανάγκες σου για μετακίνηση δεν μένουν ποτέ στάσιμες. Το αμάξι που χθες σου φαινόταν ok, σήμερα μοιάζει αργό, κουρασμένο, ή απλά δεν σε εκφράζει. Επειδή η ζωή σου εξελίσσεται καθημερινά και μαζί με αυτήν και οι προτεραιότητές σου, οι επιλογές που κάνεις πρέπει να σε ακολουθούν.

Εδώ μπαίνει στο πλάνο το Avis Leasing, ένα mobility solution που ταιριάζει απόλυτα στον δικό σου ρυθμό. Για αυτό, ξέχνα την παραδοσιακή αγορά που σημαίνει προκαταβολές, δάνεια, χαρτιά, τέλη κυκλοφορίας, άγχος για το service. Με το Avis Leasing, οδηγείς ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο αυτοκίνητο με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα. Τόσο απλά, τόσο ξέγνοιαστα και τόσο στα μέτρα σου.

Γιατί αν θεωρούσες ότι το leasing απευθύνεται αποκλειστικά στις μεγάλες εταιρείες ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Το Avis Leasing είναι εδώ και για εσένα που θέλεις να οδηγείς με ασφάλεια, στυλ και χωρίς δεσμεύσεις. Επιλέγεις εσύ τη διάρκεια (από 2 έως 5 χρόνια) και στο τέλος αν δεν θες να το αποχωριστείς έχεις τη δυνατότητα εξαγοράς.

Αν αυτά έχουν κερδίσει μέχρι τώρα την προσοχή σου, τότε ετοιμάσου για να ακούσεις όλο το πακέτο από τις all-inclusive υπηρεσίες: Πλήρης ασφάλιση (ό,τι κι αν συμβεί), όλα τα service (χωρίς να πληρώσεις ούτε ευρώ), αλλαγές ελαστικών (όταν χρειαστεί), οδική βοήθεια (24/7), αυτοκίνητο αντικατάστασης (για να μην μείνεις ποτέ σταματημένος), υπηρεσία Pick Up & Delivery (σου παίρνουν το αμάξι από όπου είσαι και στο φέρνουν πίσω!) και εύκολη διαχείριση μέσω του My Avis App. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά; Ότι έχεις ένα 24ωρο δίχτυ ασφαλείας, ώστε το μόνο που θα σε απασχολεί να είναι ο επόμενος προορισμός σου.

Και επειδή ανήκεις στην ψηφιακή γενιά, η Avis έφτιαξε το Avis Easy Leasing που κάνει όλη τη διαδικασία 100% online ώστε σε μόλις μερικά κλικ από το κινητό σου να αποκτήσεις το αυτοκίνητο που θα σε απογειώσει.

Εσύ τι έχεις να κάνεις; Επιλέγεις το ολοκαίνουργιο μοντέλο σου. Στη συνέχεια, βλέπεις live τη διαθεσιμότητα και την εκτιμώμενη παράδοση, διαμορφώνεις τους όρους (χρώμα, διάρκεια συμβολαίου, προκαταβολή -αν θες- και χιλιόμετρα), ολοκληρώνεις το συμβόλαιο ηλεκτρονικά, από την άνεση του καναπέ σου, μέχρι την ώρα της παραλαβής.

Το Avis Leasing είναι ένα ζωντανό κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής που κάνει την καθημερινότητα πιο απλή, πιο ευέλικτη και προβλέψιμη. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει δεν είναι μόνο το τι οδηγείς, αλλά κυρίως η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας που σου προσφέρει.