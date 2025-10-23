Με δεκαήμερες εορταστικές εκδηλώσεις τιμά ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Νέας Σμύρνης τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, τους εξ Ασίας, προστάτες της ενορίας.

Οι εκδηλώσεις, με την ονομασία «Αναργύρεια 2025», θα ξεκινήσουν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 18:00. Στα προπύλαια του ναού θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου και προστάτου των καρκινοπαθών, η οποία θα μεταφερθεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρυμάλλης.

Της τελετής υποδοχής θα προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, κ. Συμεών, παρουσία κλήρου και πιστών της περιοχής. Οι εκδηλώσεις των «Αναργύρεια 2025» θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου με την τέλεση Θείας Λειτουργίας και την αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.

Κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και δράσεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κανάγκας, κ. Χαρίτων.

Ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων (στη συμβολή των οδών Στρατηγού Παρασκευοπούλου και Αγίων Αναργύρων) θα παραμένει καθημερινά ανοιχτός από τις 07:00 έως τις 21:30, προκειμένου οι πιστοί να προσέρχονται για προσκύνημα.