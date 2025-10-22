Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή που επικαλείται το Sky News Arabia, στη συνάντηση με Αιγύπτιο αξιωματούχο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τουρκικής συμμετοχής σε διεθνή δύναμη που θα αναπτυχθεί στη Γάζα. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού διευκρινίζει ότι δεν προβλέπεται αποστολή τουρκικών στρατευμάτων, απαντώντας σε πληροφορίες για διαφωνία στη χθεσινή (Τετάρτη) συνάντηση με τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», ξεκαθάρισε το πρωθυπουργικό γραφείο στους Times of Israel, υπογραμμίζοντας ότι «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο Νετανιάχου κλείνει την πόρτα σε κάθε τουρκική συμμετοχή σε ειρηνευτική αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να «απέρριψε κατηγορηματικά» και την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύονται από την Αίγυπτο και την Ιορδανία. Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πηγή, «Ο Νετανιάχου επιμένει να εφαρμοστούν πρώτα οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτηση από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που δραστηριοποιούνται στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μία εβδομάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν τουρκικές δυνάμεις σε διεθνή αποστολή, βάσει του σχεδίου που αποδίδεται στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά την επιστροφή του από το Σαρμ ελ Σέιχ, όπου έλαβε μέρος στη διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, τόνισε ότι «οι αξιολογήσεις σχετικά με τη δομή της δύναμης δράσης (σ.σ. task force) συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη Γάζα. Τόσο τα θέματα ανοικοδόμησης όσο και τα θέματα ανασυγκρότησης είναι σημαντικά. Όσον αφορά τα θέματα κατασκευής, εξετάσαμε ποιοι μπορούν να αναλάβουν ρόλο μαζί μας».