Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σήμερα συνάντηση στο Ισραήλ με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μία ημέρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας που δοκίμασαν την εύθραυστη εκεχειρία η οποία ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συνάντησε νωρίτερα σήμερα τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του προέδρου Τραμπ, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του, Σος Μπεντροσιάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Νετανιάχου αναμένεται να έχει επαφές και με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του, Ούσα Βανς, για ολιγοήμερη επίσκεψη.