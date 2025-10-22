Παννελήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σε ηλικία 81 ετών.
Οι άνθρωποι της Τέχνης και όχι μόνο θρηνούν την απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που το μεγαλειώδες έργο του θα μείνει ανεξίτηλο στις ψυχές όλων.
Πολιτικοί και καλλιτέχνες θέλησαν να αποχαιρετήσουν το Διονύση Σαββόπουλο με το δικό τους τρόπο, ανάμεσα τους και η Χάρις Αλεξίου με σχετική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
“Είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου” τόνισε.
- Συρία: Επιδρομή των κυβερνητικών δυνάμεων εναντίον καταυλισμού Γάλλων τζιχαντιστών
- Σαμαράς για Διονύση Σαββόπουλο: Αποτύπωσε για δεκαετίες τις αγωνίες και τα όνειρα των νέων ανθρώπων
- Βανς: Δύσκολος ο αφοπλισμός της Χαμάς – Η συμφωνία στη Γάζα ανοίγει τον δρόμο για νέες συμμαχίες του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή