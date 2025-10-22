Παννελήνια θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σε ηλικία 81 ετών.

Οι άνθρωποι της Τέχνης και όχι μόνο θρηνούν την απώλεια ενός σπουδαίου καλλιτέχνη που το μεγαλειώδες έργο του θα μείνει ανεξίτηλο στις ψυχές όλων.

Πολιτικοί και καλλιτέχνες θέλησαν να αποχαιρετήσουν το Διονύση Σαββόπουλο με το δικό τους τρόπο, ανάμεσα τους και η Χάρις Αλεξίου με σχετική ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.