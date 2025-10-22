Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε σήμερα Τετάρτη (22/10) την Ζάκυνθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και πολίτες εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου έως τις 4:00 το απόγευμα το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Ζάκυνθο (62,8 χιλιοστά). Ακολούθησαν με αρκετά χαμηλότερο ύψος βροχής το Βαρθολομιό Ηλείας (46,4), η Χαραυγή Αχαΐας (35,2), η Λευκάδα (34,2) και το Αργοστόλι Κεφαλονιάς (32,6).

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της Ζακύνθου, πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο Καλπάκι, τον Αγγερικό και το Καλλιπάδο, καθώς τα χαντάκια υπερχείλισαν από τα νερά της βροχής. Ιδιαίτερα επλήγη από την νεροποντή η τουριστική ζώνη του Λαγανά, όπου αρκετές από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ακόμα επισκέπτες και οι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι. Ειδικά ο κεντρικός δρόμος, όπου η ίδια εικόνα είχε επαναληφθεί και πριν από μία εβδομάδα, οπότε η βροχή δημιούργησε ανάλογα προβλήματα.

Μικρές κατολισθήσεις σημειώθηκαν επίσης πάνω από το γήπεδο στη Λιθακιά, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν ζημιές ή να απειλήσουν διερχόμενους. Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, ένα μεγάλο δέντρο έπεσε και απέκλεισε την κυκλοφορία, με συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας να σπεύδουν να το απομακρύνουν. Οι τοπικές Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς η βροχόπτωση συνεχίζεται με ένταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα απορρίμματα και τα ξερά χόρτα που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στα χαντάκια, εμποδίζοντας την ροή του νερού.