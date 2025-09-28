Η κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα φαίνεται ότι δεν είχε την ένταση που αναμενόταν, όμως έχει προκαλέσει προβλήματα στη Ζάκυνθο, όπου έπεσε και η περισσότερη βροχή.

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά από εκείνο της Κεφαλονιάς αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με τις πτήσεις να μην πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή 28.09.2025. Λόγω της χαμηλής ορατότητας έχουν ακυρωθεί οι περισσότερες από τις σημερινές πτήσεις που εκτελούνται και μετά τις 12:00 το μεσημέρι δεν πραγματοποιήθηκε καμία πτήση, με κάποιες να ακυρώνονται και άλλες να αλλάζουν ώρα.

Πολλές από τις πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρωί, αλλάζαν ώρα προκειμένου να εκτελεστούν αργότερα, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν εν τέλει να γίνουν, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε πολλούς επισκέπτες που ήθελαν να φύγουν ή να έρθουν στο νησί. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, ενώ τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά.

Στα 114 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Ζάκυνθο

Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 28.09.2025, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Ιόνιο, όπου σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Σύμφωνα με το Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 19:00 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στη Ζάκυνθο με 113.8 mm.