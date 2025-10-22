Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας. Τα μέτρα λαμβάνονται λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου της πόλης, καθώς και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Από τις 07:30 έως τις 16:00 θα πραγματοποιηθεί η γενική δοκιμαστική παρέλαση των μηχανοκίνητων τμημάτων. Κατά το διάστημα αυτό θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (οδός Προφήτη Ηλία) έως την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών, τόσο για τα οχήματα που κινούνται προς Νέα Μουδανιά όσο και για εκείνα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη.

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Από τις 05:00 έως τις 13:30, λόγω της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «Φανερωμένης» Βαθυρρύακος, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Την ίδια ημέρα, από τις 10:30 έως τις 13:30, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στους ίδιους δρόμους, κατά τη διάρκεια της πομπής.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

Από τις 05:00 έως τις 13:30, με αφορμή τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Κασσάνδρου, Μακεδονικής Αμύνης, Σελεύκου και Αριστοτέλους.

Από τις 10:30 έως τις 13:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Δημητρίου, από την οδό Λαγκαδά έως την Αγίου Νικολάου.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Λόγω της σχολικής παρέλασης θα ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας από τις 10:30 και έως το πέρας των εκδηλώσεων στις οδούς Τσιμισκή, Παύλου Μελά και στις κάθετες οδούς τους.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Από τις 03:00 έως τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση σε κεντρικές αρτηρίες, όπως οι λεωφόροι Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γεωργίου Παπανδρέου, 30ης Οκτωβρίου, Παύλου Μελά, Εθνικής Αμύνης και άλλες.

Από τις 05:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε οδούς όπου θα παραταχθούν τα μηχανοκίνητα τμήματα, ενώ από τις 07:00 οι περιορισμοί θα επεκταθούν σταδιακά σε δρόμους γύρω από τη διαδρομή της παρέλασης, όπως Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου, Συνδίκα, Παρασκευοπούλου και Στρατηγού Κακαβού.

Επιπλέον μέτρα

Από τις 14:00 της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου έως το πέρας της παρέλασης, θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε δρόμους γύρω από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και το πάρκινγκ πίσω από την εξέδρα των επισήμων.

Επίσης, από τις 14:00 του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου έως τις 15:00 της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες διακοπές κυκλοφορίας σε παρακείμενους δρόμους, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Παράλληλα, προειδοποιεί για πιθανές μικρής έκτασης καθυστερήσεις το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των παρελάσεων σε δήμους του νομού.

Οι οδηγοί καλούνται να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους όπου ισχύουν περιορισμοί. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσει αυξημένα μέτρα και θα διαθέσει το σύνολο της δύναμής της, με ρυθμιστές τροχονόμους στα κρίσιμα σημεία της πόλης.