Ο Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε μια σημαντική νομική νίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένα… διχασμένο Εφετείο αποφάσισε ότι μπορεί να αποστείλει την Εθνοφρουρά στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, παρά τις αντιρρήσεις της Πολιτείας και του δήμου. Η απόφαση αυτή ενισχύει τη θέση του Τραμπ, ο οποίος επιχειρεί να επεκτείνει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε πόλεις.

Το τριμελές 9ο Εφετείο έκανε δεκτό το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης για αναστολή της προηγούμενης δικαστικής απόφασης που είχε μπλοκάρει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς. Η δικαστής του Πόρτλαντ Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, είχε αποφανθεί στις 4 Οκτωβρίου ότι ο πρόεδρος πιθανότατα ενήργησε παράνομα όταν διέταξε την αποστολή στρατού στην πόλη.

Από τους τρεις δικαστές του Εφετείου, δύο τάχθηκαν υπέρ του Τραμπ, επιτρέποντας προσωρινά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση και εκδοθούν οριστικές αποφάσεις.

Η Ίμεργκουτ είχε προηγουμένως μπλοκάρει την αποστολή της Εθνοφρουράς τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και είχε ορίσει δίκη για τις 29 του μηνός, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραταθεί η απαγόρευση ή όχι.

Διχασμένα τα δικαστήρια για τις αποφάσεις Τραμπ

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Μέμφις, ενώ επιδιώκει να πράξει το ίδιο στο Πόρτλαντ και το Σικάγο. Οι Πολιτείες και οι τοπικές αρχές έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει τελεσίδικη απόφαση για τη νομιμότητα των ενεργειών του.

Σε πρώτο βαθμό, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί κατά του Τραμπ, όμως τα Εφετεία παραμένουν διχασμένα: το 9ο Εφετείο έχει εγκρίνει την αποστολή στρατού στην Καλιφόρνια, ενώ το 7ο Εφετείο έκρινε ότι η Εθνοφρουρά δεν θα πρέπει προς το παρόν να αναπτυχθεί στο Σικάγο.