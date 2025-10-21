Η συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διεξάγεται με ένταση, καθώς η αντιπαράθεση έχει επικεντρωθεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στην τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση για την «προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου».

Νωρίτερα, η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν υποβάλει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας για την τροπολογία.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα και μίλησε για τον Άγνωστο Στρατιώτη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν ιερό χώρο που ανήκει σε όλους και όχι σε καμία κυβέρνηση ή πολιτική οργάνωση. Τόνισε τη σημασία της ευταξίας και της διαφύλαξης της μνήμης, επισήμανε την ευθύνη του υπουργείου Άμυνας για τη συντήρηση και την Αστυνομίας για την προστασία του μνημείου, και αναφέρθηκε σε τραγωδίες όπως τα Τέμπη και η Μαρφίν, καλώντας σε σεβασμό απέναντι στους γονείς των θυμάτων.

Παράλληλα, σχολίασε την αντίδραση της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας πολιτικούς ότι εκμεταλλεύονται το πένθος για πολιτικά οφέλη, ενώ επέκρινε τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τα γεγονότα και κάλεσε την κοινωνία να διαφυλάξει τη μνήμη των ηρώων χωρίς εκμετάλλευση ή διχασμό.

Δείτε εδώ live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη:

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Κατηγορία για αλαζονεία και υποκρισία

Για αλαζονεία κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την ομιλία του. «Πήρατε το λάβαρο της πατρίδας απέναντι στους αναρχικούς και εισηγείστε την μεταρρύθμισης. Αυτό που θα μείνει είναι ότι θα καθαρίζουν το μνημείο εργολάβοι καθαριότητας».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε με αιχμηρά σχόλια για την υποκρισία που, όπως είπε, διακρίνει τη στάση της κυβέρνησης: «Πρέπει να μας εξηγήσετε για την τεράστια υποκρισία σας. Μας ασκείτε κριτική γιατί δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν έχει καμία ουσιώδη αλλαγή. Μας καταγγέλλετε γιατί θέλετε να τραβήξετε το αφτί του κυρίου Δένδια;».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για εσωκομματικά παιχνίδια με θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από τους νόμους: «Κάνετε εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι νόμοι».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε προηγούμενες στιγμές που, κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση δεν επέδειξε την ίδια ευαισθησία: «Θυμηθήκατε να περιφρουρήσετε το μνημείο τώρα; Όταν με τον κύριο Γεωργιάδη ήσασταν δίπλα στον Εύζωνα, το ξεχάσατε; Τότε η πλατεία ήταν άλλη; Αλα καρτ ευαισθησίες. Όταν πατούσαν οι βουλευτές της ΝΔ δεν υπήρχαν θέματα αλλά όταν ένας πατέρας που έχασε το παιδί του… Φαρισαίοι!».

Για τη στάση του πρωθυπουργού μπροστά στο μνημείο, είπε: «Ο πρωθυπουργός πήγε στο μνημείο και έσκυβε το κεφάλι μπροστά στα ονόματα των θυμάτων. Το πίστευε; Ο άνθρωπος που σήμερα μιλούσε με τόση αλαζονεία».

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση ανθρώπων και μνημείων: «Είστε ικανοί στο βωμό του πολιτικού σας αφηγήματος να εργαλειοποιήσετε νεκρούς, ζωντανούς και μνημεία».

Παράλληλα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε και την ύπαρξη νομικού πλαισίου για την προστασία των μνημείων: «Το άρθρο 191Α του ποινικού κώδικα προβλέπει ποινές για όσους προσβάλουν αυτά τα μνημεία. Η Αστυνομία είναι υπεύθυνη για τη Δημόσια Τάξη… Υπάρχει νόμος που προβλέπει αυστηρές ποινές για καταστροφές. Άρθρο για τις συναθροίσεις. Αυτά δεν είναι νομοθετικό πλαίσιο; Γιατί λοιπόν πήρατε αυτή την ντροπιαστική πρωτοβουλία;».

Και συνέχισε με αιχμηρό σχόλιο για τις προσωπικές ενέργειες της κυβέρνησης μπροστά στο μνημείο: «Πρέπει να είστε ειλικρινείς. Όταν βγάζατε σέλφι δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη, δε δικαιούστε να έχετε αυτή την ακράια ρητορεία».

Και κατέληξε «Πατρίδα δεν είστε μόνο εσείς κύριοι της ΝΔ. Είμαστε όλοι μας».

Δευτερολογία Μητσοτάκη: Ποτέ δε σας είδα πιο αμήχανο Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ξανά το λόγο, μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη: «Τρικυμία εν κρανίω. Ποτέ δε σας είδα πιο αμήχανο. Περιγράψατε την τροπολογία ως μία συνταγματική εκτροπή. Μετά μας είπατε ότι είναι περίπου περιττή. Καταλήξτε λοιπόν τι από τα δύο ισχύει» και πρ0σέθεσε «Η κυβέρνηση απαντά ότι το ζήτημα δε μπορούσε να λυθεί αλλιώς διότι ο χώρος αυτός χρήζει μιας ειδικής προστασίας. Δημιουργούμε ένα ειδικό πλαίσιο προστασίας, για ορισμένες εκδηλώσεις, ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες αυτά στο συγκεκριμένο χώρο στο εξής δε θα επιτρέπονται. Θα μπορούν να γίνουν απέναντι, αλλού». «Για τον εργολάβο που θα καθαρίσει. Σήμερα ποιος έχει την ευθύνη; Ο κύριος Δούκας που δεν καθάρισε ποτέ το χώρο για να κάνει πολιτικό παιχνίδι. Επειδή βλέπει τον εαυτό του ηγέτη της Κεντροαριστεράς; Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν έκανε τη δουλειά του». Στην συνέχεια δήλωσε «Μέσα από μία αμήχανη ομιλία που δεν καταλαβα ποια είναι η ουσιαστική σας διαφορά, ουσιαστικά πετύχατε να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλείου». Και συνέχισε «Μιλήσατε για το ξυλόλειο.Ο βουλευτής σας ο κύριος Χριστοδουλάκης δεν ήταν αυτός που από το βήμα της Βουλής μίλησε για τα τρία χαμένα βαγόνια. Ανήκε σε άλλο χώρο; Σήμερα γνωρίζουμε ότι η θεωρία του ξυλολείου πάνω στην οποία στηρίχθηκε η θεωρία της συγκάληψης ήταν άθλιο ψέμα για να εργαλειοποιήσει τον πόνο των συγγενών για να βλάψετε την κυβέρνηση».

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξε «στο έμλημα της βουλής απεικονίζεται ο Άγνστος στρατιώτης γιατί η Δημοκρατία στηρίζεται σε αυτό το μνημείο. Δε θα ήμασταν ελεύθεροι αν δεν έδιναν τη ζωή τους. Αυτή την ιστορία τιμούμε». Δευτερολογία Ανδρουλάκη: Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε δριμεία κριτική προς την κυβέρνηση, τονίζοντας την ανάγκη για τερματισμό της τοξικότητας και της διχόνοιας στην πολιτική συζήτηση. «Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Στόχος της συζήτησης είναι να μας πει ότι εκείνοι είναι με τους ήρωες και εμείς δεν είμαστε. Θυμηθήκατε τη δυσπιστία την αναξιοπιστία να θυμηθείτε» είπε ο κ. Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της συνέπειας στη δημόσια ζωή. Σε αυστηρό τόνο, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτικές στρατηγικές και εργαλειοποίηση πολιτικών υποθέσεων: «Μιλάτε εσείς για ουρά όταν εργαλειοποιήσατε τον Βελόπουλο για τις υποκλοπές;». Ο ίδιος υπενθύμισε την ανάγκη προσωπικής ευθύνης για τους πολιτικούς και τα όρια που τίθενται στην πολιτική ευαισθησία: «Στην πολιτική όλοι κρινόμαστε ο καθένας με τα δικά του όπλα. Εσείς είστε εκτεθειμένοι. 7 χρόνια πρωθυπουργός δεν είχατε την ευαισθησία και την αποκτήσατε με έναν γονέα που έχασε το παιδί του;». Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα για υπεύθυνη πολιτική στάση: «Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια».

Φάμελλος: Το βαλε στα πόδια σα λαγός ο κύριος Μητσοτάκης

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην ομιλία του αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη στάση της κυβέρνησης:

«Το βαλε στα πόδια σα λαγός ο κύριος Μητσοτάκης και έχει ευθύνη το προεδρείο. Την ώρα που κατέβηκε από το βήμα εκδηλώθηκε η διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Δηλώνει ότι δε θα εφαρμόσει ρύθμιση που δημιουργεί εντάσεις. Υπάρχει τελικά κυβερνητική πλειοψηφία;».

Ο κ. Φάμελλος κάλεσε τον υπουργό Εξωτερικών να δώσει απαντήσεις, επισημαίνοντας: «Να έρθει ο κύριος Δένδιας. Υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που έφυγε σα λαγός. Είναι αδίστακτος ψεύτης, κανείς δεν έβαλε θέμα ιερότητας του χώρου».

Επίσης, τόνισε ότι η αντιπολίτευση έχει θέσει ζήτημα, καθώς η τροπολογία που ψηφίστηκε προσβάλλει το Σύνταγμα και τους αγώνες των Ελλήνων: «Όλη η αντιπολίτευση έχει βάλει ζήτημα γιατί η τροπολογία ντροπής προσβάλει το Σύνταγμα και τους αγώνες των Ελλήνων. Με το πλαίσιο, ο Πάνος Ρούτσι την πρώτη μέρα της απεργίας πείνας θα είχε συλληφθεί. Αυτό ζητάει, όχι την προστασία του μνημείου».