Σταδιακά η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων θα μπορεί να καλύπτει το σύνολο των οργάνων πλέον των νεφρών ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι στην εκδήλωση για την παράδοση της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για τη δημιουργία του νέου κέντρου μεταμοσχεύσεων και την ανακαίνιση του Ωνάσειου Νοσοκομείου.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το έργο του Ωνασείου Ιδρύματος και είπε ότι το Ωνάσειο Παίδων εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο που θα μπορεί να έρευνα και συγγενείς καρδιολογικές παθήσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εκτός αυτών διαθέτουμε ένα σχέδιο μεταμοσχεύσεων που συνοδεύεται από ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τις δωρεές που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις, και προσέθεσε ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης και τις μεταμοσχεύσεις ανέβασε κατά 50 χιλιάδες τον αριθμός των δωρητών μέσα σε 20 ημέρες. Χρειαζόμαστε μια μικρή ώθηση να πάρουμε απόφαση προσφοράς είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το 2019 είχα ζητήσει να αλλάξουμε ότι μας κρατά πίσω και μας καθιστά ουραγούς στην Ευρώπη, και μετά από 6 χρόνια είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής αλλά κάνουμε μια τεράστια μεταρρύθμιση που απαιτεί χρόνο και υπομονή» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Αριστοτέλη Ωνάση καθώς και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Ωνάσειο νοσοκομείο.