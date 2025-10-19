Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα κυριαρχήσουν στη σύνοδο κορυφής της MED9, που διεξάγεται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας. Στη συνάντηση συμμετέχει και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II, ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση των συζητήσεων.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η οποία επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου. Η σύνοδος πραγματοποιείται, επίσης, λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στην ατζέντα της MED9 περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του βασιλιά της Ιορδανίας, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και στη διαμόρφωση του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου απέναντι σε κοινές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή. Θα τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης της προσαρμογής σε φυσικές καταστροφές και θα αναφερθεί στην πρωτοβουλία 5Χ5 που παρουσίασε στη Βουλή, για τη σύγκληση συνάντησης των παράκτιων χωρών της περιοχής — Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Τουρκίας και Λιβύης.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία, προωθώντας ένα πλαίσιο σταθερότητας και συνεννόησης στη Μεσόγειο.