Τα μέτρα ασφαλείας «απέτυχαν» στην αποτροπή μιας μεγάλης ληστείας κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι την Κυριακή, δημιουργώντας μια πολύ αρνητική εικόνα για τη χώρα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.

«Οι άνθρωποι μπόρεσαν να παρκάρουν έναν ανυψωτήρα επίπλων στη μέση του Παρισιού, να ανεβάσουν ανθρώπους πάνω σε αυτόν σε λίγα λεπτά για να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν στη Γαλλία μια απαίσια εικόνα», δήλωσε ο Ζεράλντ Νταρμανέν.

Κλέφτες που κρατούσαν ηλεκτρικά εργαλεία εισέβαλαν στο πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο μέρα μεσημέρι, κλέβοντας οκτώ αντικείμενα που χαρακτηρίστηκαν ως ανεκτίμητης αξίας, προτού δραπετεύσουν με σκούτερ.

Υπάρχουν φόβοι ότι, εκτός εάν οι κλέφτες συλληφθούν γρήγορα, τα ανεκτίμητα αντικείμενα -συμπεριλαμβανομένου ενός διαμαντένιου και σμαραγδένιου κολιέ που έδωσε ο αυτοκράτορας Ναπολέων στη σύζυγό του- θα διασπαστούν και θα εξαχθούν λαθραία από τη χώρα.

Το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα μετά την κλοπή.

Ο υπουργός δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter ότι είναι βέβαιος ότι η αστυνομία θα συλλάβει τελικά τους κλέφτες.

Ωστόσο, ο επικεφαλής μιας οργάνωσης που ειδικεύεται στον εντοπισμό και την ανάκτηση κλεμμένων και λεηλατημένων έργων τέχνης προειδοποίησε ότι αν οι κλέφτες δεν συλληφθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, τα κλεμμένα κοσμήματα πιθανότατα θα «εξαφανιστούν».

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένας αγώνας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Art Recovery International, στο πρόγραμμα Newshour του BBC World Service.

«Όταν σχεδιάστηκε, το Λούβρο δεν ήταν προετοιμασμένο για νέες μορφές εγκληματικότητας», λέει η Ρασιντά Ντατί, υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας.

Η ίδια δήλωσε στο CNews ότι «όταν σχεδιάστηκε το Μουσείο του Λούβρου, δεν είχε σχεδιαστεί για να δέχεται 10 εκατομμύρια επισκέπτες, δεν ήταν προετοιμασμένο για νέες μορφές παραβατικότητας: εισβολές, ζημιές…»

Στο μεταξύ όπως ματαδίδει η Le Figaro, μία μακριά ουρά τουριστών συνοδεύεται έξω από φρουρούς ασφαλείας αφού περιμένουν μπροστά στην εμβληματική πυραμίδα. «Το Μουσείο του Λούβρου είναι για άλλη μια φορά έρημο και εντελώς κλειστό για το κοινό» αναφέρει το δημοσίευμα.

Έχει τοποθετηθεί μια κόκκινη πινακίδα που αναφέρει ότι είναι κλειστό « για εξαιρετικούς λόγους » και ότι « θα επιστραφούν τα χρήματα σε όσους έχουν κάνει κράτηση για επίσκεψη κατά τη διάρκεια της ημέρας ».

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων θησαυρών.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι οι συναγερμοί ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν όταν άνοιξαν οι θήκες και οι φύλακες του μουσείου εφάρμοσαν αμέσως το πρωτόκολλο ασφαλείας. Οι κλέφτες τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω μέρος του εξοπλισμού τους.

Καθώς τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν ληφθεί επαρκή μέτρα για την ασφάλεια του τεράστιου μουσείου, το οποίο διαθέτει 35.000 έργα, τα συνδικάτα δήλωσαν ότι, γενικά, δεν γίνονται επαρκείς επενδύσεις σε προσωπικό και ασφάλεια στους γαλλικούς πολιτιστικούς χώρους.

Πηγές: BBC, Le Figaro, Guardian