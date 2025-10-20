Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών που, με απίστευτο επαγγελματισμό, εισέβαλαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/10) στο Μουσείο του Λούβρου και άρπαξαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος ανεκτίμητης αξίας. Οι ληστές, αφού μπήκαν από παράθυρο του κτιρίου, διέφυγαν με μοτοσικλέτες, αφήνοντας πίσω τους ένα τεράστιο κενό ασφαλείας και πολλά αναπάντητα ρωτήματα.

Οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για «επιχείρηση ακριβείας» επαγγελματιών, που φαίνεται πως γνώριζαν κάθε γωνιά του Λούβρου, τα συστήματα ασφαλείας του και τις ακριβείς κινήσεις της φρουράς. «Δεν πρόκειται για τυχαίους ληστές, ήξεραν ακριβώς τι έκαναν», τόνισε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν βοήθεια εκ των έσω, καθώς εκτιμούν ότι κάποιος με καίρια θέση στο μουσείο τους παρείχε κρίσιμες πληροφορίες. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας ύποπτος.

Η θεαματική διάρρηξη έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ασφάλεια του πιο διάσημου μουσείου στον κόσμο.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Tα κοσμήματα που «έκαναν φτερά»

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες της διάρρηξης που θυμίζει κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με το Sky News πρόκειται για:

Την τιάρα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Το κολιέ από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς:

Ένα σκουλαρίκι από το σετ με ζαφείρια της βασίλισσας Μαρίας Αμαλίας και της βασίλισσας Ορτάνς. Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης:

Το σμαραγδένιο κολιέ από το σετ κοσμημάτων της αυτοκράτειρας Μαρίας Λουίζας. Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας Λουίζας:

Μια καρφίτσα γνωστή ως καρφίτσα-λειψανοθήκη:

Την τιάρα της αυτοκράτειρας Ευγενίας:

Την καρφίτσα φιόγκο της αυτοκράτειρας Ευγενίας: