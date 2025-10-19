Πολύτιμα αντικείμενα εκλάπησαν σήμερα το πρωί από τη Γκαλερί του Απόλλωνα στο Μουσείο του Λούβρου. Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που αφαιρέθηκαν στη διάρκεια της ληστείας, εντοπίστηκε λίγο αργότερα κοντά στο μουσείο, με εμφανείς φθορές, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο AFP.

Το στέμμα, που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτοκρατορικών κοσμημάτων και φέρει 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Λούβρου.

Οι δράστες εισήλθαν στο μουσείο με τη χρήση γερανού, σπάζοντας παράθυρο στον όροφο, και κατευθύνθηκαν στον χώρο όπου φυλάσσονται τα γαλλικά στέμματα, πριν διαφύγουν με μοτοσικλέτες. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου, το οποίο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024.

Βίντεο αποκαλύπτει τις κινήσεις των δραστών

Σε υλικό που δημοσίευσε το BFMTV, φαίνεται άτομο με κουκούλα και κίτρινο γιλέκο να πριονίζει παράθυρο στην Αίθουσα του Απόλλωνα, ενώ επισκέπτες βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αφού το μουσείο λειτουργούσε κανονικά.

Les images du cambriolage du Louvre (document BFMTV) pic.twitter.com/FciPpaXTMA — BFMTV (@BFMTV) October 19, 2025

Επιχείρηση-αστραπή τεσσάρων λεπτών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι ληστές έδρασαν περίπου στις 09:30 π.μ., όταν το μουσείο ήταν ήδη ανοιχτό στο κοινό. Η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντάτι ανέφερε ότι η επιχείρηση διήρκησε μόλις τέσσερα λεπτά και ήταν εξαιρετικά επαγγελματικά οργανωμένη.

«Είδαμε κάποια πλάνα: δεν στοχεύουν ανθρώπους, εισέρχονται ήρεμα, σε τέσσερα λεπτά σπάνε τις προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Χωρίς βία, πολύ επαγγελματικά», είπε.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε έξω από το μουσείο, πιθανότατα κατά τη διαφυγή. Σύμφωνα με τη Le Parisien, επρόκειτο για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο είχε υποστεί σοβαρή ζημιά.

Ανησυχίες για την ασφάλεια του Λούβρου

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι τρεις ή τέσσερις ληστές εισήλθαν στο κτίριο από το εξωτερικό, χρησιμοποιώντας γερανό τοποθετημένο σε φορτηγό:

«Έσπασαν ένα παράθυρο, κατευθύνθηκαν σε αρκετές προθήκες και έκλεψαν κοσμήματα … που έχουν πραγματική ιστορική και ανεκτίμητη αξία», είπε ο Νουνιέζ.

Η διεύθυνση του μουσείου έχει εδώ και μήνες προειδοποιήσει για την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και ανακαίνισης των παλαιότερων αιθουσών. Η Ντάτι υπενθύμισε ότι το θέμα είναι χρόνιο και δομικό για τα μεγάλα μουσεία: «Για 40 χρόνια είχαμε εστιάσει στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων, και πριν δύο χρόνια ο πρόεδρος του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφάλειας από τον αστυνομικό διευθυντή. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκληματικότητας. Σήμερα πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, ήταν επαγγελματίες».