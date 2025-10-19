Θεαματική ληστεία στο Λούβρο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με δράστες να αφαιρούν κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας» από τη «Γκαλερί του Απόλλωνα» στο κέντρο του Παρισιού. Ένα από τα κλοπιμαία έχει ήδη εντοπιστεί, ενώ οι ληστές παραμένουν ασύλληπτοι.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στον χώρο όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τροχό, έχοντας φτάσει εκεί με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες ασφαλείας.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε «κοντά» στο μουσείο, όπως ανακοίνωσε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται «υπό αξιολόγηση». Αν και δεν αποκάλυψε ποιο κόσμημα πρόκειται, η εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι πιθανότατα πρόκειται για το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, το οποίο φέρεται να έχει σπάσει.

Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν γρήγορα και «χωρίς κανένα απολύτως επεισόδιο», σύμφωνα με τη διεύθυνση του μουσείου. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ χαρακτήρισε την αξία των κλοπιμαίων «ανεκτίμητη» και δήλωσε ότι οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Η Ντατί, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ανέφερε ότι «είδαμε κάποιο υλικό» από τις κάμερες ασφαλείας. «Δεν στοχοθετούν ανθρώπους, εισέρχονται με ηρεμία σε τέσσερα λεπτά, σπάνε προθήκες, παίρνουν τη λεία τους και φεύγουν. Καμία βία, με πολύ επαγγελματικό τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τα διαμάντια του Στέμματος και η έρευνα

Στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» οι δράστες φαίνεται να επικεντρώθηκαν σε δύο προθήκες, σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Ο χώρος αυτός, που δημιουργήθηκε με εντολή του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διάσημα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τα ιστορικά κομμάτια Le Régent, Le Sancy και L’Hortensia.

Ο Νουνιέζ, πρώην αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού και νυν υπουργός Εσωτερικών, εξέφρασε «ισχυρή αισιοδοξία» ότι οι δράστες –οι οποίοι διέφυγαν με σκούτερ– θα συλληφθούν σύντομα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για «έμπειρους» κακοποιούς που ενδέχεται να είναι «αλλοδαποί». Ένα σκούτερ έχει ήδη εντοπιστεί κοντά στο σημείο.

Ανησυχία για την ασφάλεια των μουσείων

Το Λούβρο, που το 2024 υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι θα παραμείνει κλειστό την Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Όπως διευκρίνισε η διεύθυνση, στόχος είναι η «διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων» για την έρευνα.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενα κενά ασφαλείας, ο Νουνιέζ απέφυγε να απαντήσει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων παραμένει ευάλωτη. «Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» του υπουργείου Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.