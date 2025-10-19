«Ανεκτίμητης» αξίας είναι τα κοσμήματα τα οποία εκλάπησαν σήμερα το πρωί από το μουσείο του Λούβρου. Οι ληστές εισήλθαν στο μουσείο χρησιμοποιώντας κινητό γερανό τοποθετημένο σε φορτηγάκι για να καταφέρουν να φτάσουν «στην αίθουσα Απόλλωνας». Η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι οι δράστες έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα.

Η Γκαλερί του Απόλλωνα αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές αίθουσες του Μουσείου του Λούβρου, στον πρώτο όροφο της πτέρυγας που είναι γνωστή ως Petite Galerie. Η αρχική της διαμόρφωση σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1660. Από τον 18ο αιώνα εντάχθηκε στο Μουσείο του Λούβρου, ενώ ολοκληρώθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα υπό την καθοδήγηση του αρχιτέκτονα Φελίξ Ντιμπάν. Από το 1887 φιλοξενεί τη συλλογή των Γαλλικών Βασιλικών Κοσμημάτων.

Τα εκθέματα και τα Βασιλικά Κοσμήματα

Πέρα από τη λαμπρή διακόσμηση, η αίθουσα φιλοξενεί τα εναπομείναντα Γαλλικά Βασιλικά Κοσμήματα. Το 1887, η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία πούλησε τα περισσότερα για να αποτρέψει φόβους μοναρχικής επαναφοράς, διατηρώντας μόνο εκείνα με ιστορική αξία. Τα 23 εναπομείναντα κοσμήματα εκτέθηκαν στη Γκαλερί του Απόλλωνα, σε προθήκες σχεδιασμένες από τον αρχιτέκτονα Εντμόν Γκιγιόμ.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα περιλαμβάνονται οι βασιλικές κορόνες των Λουδοβίκου ΙΕ΄ και Ναπολέοντα, το ροζ-πορτοκαλί διαμάντι Hortensia των 20 καρατίων, το λευκό διαμάντι Regent των 140 καρατίων –ένα από τα καθαρότερα στον κόσμο– καθώς και το ανοιχτόχρωμο κίτρινο διαμάντι Sancy, που παλαιότερα ανήκε στα Κοσμήματα του Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Από την πυρκαγιά του 1661 έως τη δόξα του 19ου αιώνα

Η Petite Galerie του Λούβρου χτίστηκε τον 16ο αιώνα, ενώ επί βασιλείας του Ερρίκου Δ΄ προστέθηκε δεύτερος όροφος με μακρύ χώρο για την έκθεση έργων τέχνης. Η αίθουσα, γνωστή ως Galerie des Rois, διακοσμήθηκε από καλλιτέχνες της δεύτερης Σχολής του Φοντενεμπλώ.

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 6ης Φεβρουαρίου 1661, ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ διέταξε την ανακατασκευή της αίθουσας. Ο αρχιτέκτονας Λουί Λε Βο ανέλαβε τα έργα, ενώ ο Σαρλ Λε Μπρεν επιμελήθηκε τη διακόσμηση, με θέμα την πορεία του ήλιου και τον Απόλλωνα να δοξάζει τον βασιλιά ως «βασιλιά Ήλιο». Ο γλύπτης Φρανσουά Ζιραρντόν φιλοτέχνησε τα επιβλητικά γλυπτά από στόκο. Η αίθουσα αποτέλεσε πρότυπο για τη μετέπειτα Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες.

Το έργο παρέμεινε ημιτελές μετά τον θάνατο του Λουδοβίκου το 1715, ενώ πολλοί καλλιτέχνες συνέχισαν τις παρεμβάσεις τους τους επόμενους αιώνες. Το 1819, ο αρχιτέκτονας Πιερ Φονταίν πρόσθεσε σιδερένια πύλη, όμως η αίθουσα έμεινε εγκαταλελειμμένη και χρειάστηκε στήριξη το 1826.

Η πλήρης αποκατάσταση ήρθε στα μέσα του 19ου αιώνα υπό τον Φελίξ Ντιμπάν. Ο Ευγένιος Ντελακρουά ζωγράφισε το έργο Ο Απόλλωνας σκοτώνει τον Πύθωνα για το κεντρικό τμήμα της οροφής, ενώ οι Ζοζέφ Γκισάρ και Σαρλ-Λουί Μυλέρ συνέβαλαν με τις δικές τους συνθέσεις. Η ανακαινισμένη αίθουσα εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου 1851 από τον πρόεδρο Λουδοβίκο-Ναπολέοντα Βοναπάρτη.