Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά από κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμό του για το κοινό. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, μιλώντας στο France Inter, έκανε λόγο για «μεγάλη ληστεία», επιβεβαιώνοντας ότι «άτομα εισήλθαν από έξω με ένα μηχάνημα που κόβει την ανάσα» και άρπαξαν ανεκτίμητα κοσμήματα από την Πινακοθήκη Apollo.

Un cambriolage a eu lieu au Louvre ce matin. Importante présence policière sur place. La foule est tenue à distance. Le musée restera fermé aujourd’hui. @BFMTV pic.twitter.com/E3Oo048ZQO — Antoine Forestier (@a_forestier) October 19, 2025

Το θρασύτατο χτύπημα διήρκεσε μόλις επτά λεπτά. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν σχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια: Έκοψαν τα παράθυρα με αλυσοπρίονο και κινήθηκαν με χειρουργική ακρίβεια. Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού έκανε λόγο για «μια πολύ έμπειρη ομάδα» που είχε πραγματοποιήσει αναγνώριση του χώρου πριν από τη ληστεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, ένα από τα εννέα κλεμμένα κοσμήματα εντοπίστηκε έξω από το μουσείο – φαίνεται να είναι το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο βρέθηκε σπασμένο.

Η εισαγγελία του Παρισιού έχει ξεκινήσει έρευνα για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, με την υπόθεση να βρίσκεται στα χέρια της Ταξιαρχίας Καταστολής Ληστειών (BRB) και της Κεντρικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Ο Λοράν Νουνιέζ επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, εξηγώντας πως το μουσείο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και διατήρησης στοιχείων. «Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τα πάντα», παραδέχτηκε, τονίζοντας ωστόσο ότι «γίνονται τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό».

Οι αρχές στηρίζουν την έρευνά τους σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και σε διασταυρώσεις με παρόμοιες υποθέσεις, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι ληστές να είναι ξένοι υπήκοοι.