Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, καθώς, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού, σημειώθηκε ληστεία στο διάσημο μουσείο του Λούβρου στο κέντρο της πόλης.

Το μουσείο του Λούβρου δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X ότι «θα παραμείνει κλειστό σήμερα».

⚠️🇫🇷 Le musée du Louvre restera fermé aujourd’hui pour raisons exceptionnelles. ∴ ⚠️🌍 The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025

«Δεν υπάρχουν τραυματίες», ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC. «Βρίσκομαι στον τόπο του συμβάντος μαζί με τις ομάδες του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. — Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025

Δεν είναι ακόμη σαφές τι έχει αφαιρεθεί από το μουσείο, αν έχει αφαιρεθεί κάτι. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τρεις κακοποιοί έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.