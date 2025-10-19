Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, καθώς, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Πολιτισμού, σημειώθηκε ληστεία στο διάσημο μουσείο του Λούβρου στο κέντρο της πόλης.

Το μουσείο του Λούβρου δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X ότι «θα παραμείνει κλειστό σήμερα».

«Δεν υπάρχουν τραυματίες», ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, Rachida Dati στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το BBC. «Βρίσκομαι στον τόπο του συμβάντος μαζί με τις ομάδες του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Δεν είναι ακόμη σαφές τι έχει αφαιρεθεί από το μουσείο, αν έχει αφαιρεθεί κάτι. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, τρεις κακοποιοί έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

