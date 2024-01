Δύο γυναίκες, αυτοαποκαλούμενες ακτιβίστριες του κλίματος, εισήλθαν στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι και πέταξαν κάτι που έμοιαζε με τοματόσουπα επάνω στον πίνακα της Μόνα Λίζα, το διασημότερο έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Οι δυο τους έπειτα πέρασαν κάτω από την προστατευτική μπάρα και στάθηκαν μπροστά στο βανδαλισμένο έργο.

Στη συνέχεια, η μία έβγαλε το σακάκι της και αποκάλυψε το λευκό μπλουζάκι που φορούσε με το όνομα της ομάδας οικολόγων «Riposte Alimentaire» γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα.

Οι δύο γυναίκες ζητούσαν το δικαίωμα σε «υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα», δήλωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Τι είναι πιο σημαντικό; Η τέχνη ή το δικαίωμα στην υγιεινή και βιώσιμη τροφή; Το αγροτικό μας σύστημα είναι άρρωστο» φώναξαν οι δυο τους.

