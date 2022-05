Αναυδοι έμειναν όσοι βρέθηκαν χθες στο Μουσείο Λούβρου στο Παρίσι όταν μια «ηλικιωμένη γυναίκα» σηκώθηκε από το αναπηρικό της καροτσάκι και πέταξε μία τούρτα στον πίνακα της Μόνα Λίζα.

Εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τον διάσημο πίνακα «λερωμένο» με λευκή κρέμα. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που λερώθηκε ήταν το προστατευτικό γυαλί που βρίσκεται μπροστά από το ανεκτίμητο έργο τέχνης, το οποίο φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022