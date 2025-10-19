Το Μουσείο του Λούβρου έχει μακρά ιστορία κλοπών, με πιο διάσημη εκείνη του 1911, όταν η Μόνα Λίζα εκλάπη από πρώην εργαζόμενο του μουσείου.

Ο πίνακας εντοπίστηκε δύο χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Το 1983 δύο τεθωρακισμένα κομμάτια πανοπλίας της Αναγέννησης αφαιρέθηκαν από το Λούβρο και εντοπίστηκαν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, το 2011, επιστρέφοντας στη συλλογή του μουσείου. Το 1998 ο πίνακας του καλλιτέχνη του 19ου αιώνα Καμίλ Κορό «Le Chemin de Sevres» (Ο Δρόμος των Σεβρών) κλάπηκε χωρίς να το αντιληφθεί κανείς. Το έργο μάλιστα δεν βρέθηκε ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά γαλλικά μουσεία έχουν αποτελέσει στόχο διαρρηκτών, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές για την ασφάλεια των πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Νέες επιθέσεις σε μουσεία του Παρισιού

Τον περασμένο μήνα, διαρρήκτες εισέβαλαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και αφαίρεσαν δείγματα χρυσού αξίας 600.000 ευρώ (περίπου 700.000 δολάρια). Οι δράστες χρησιμοποίησαν τροχό και φλόγιστρο, για να αποσπάσουν το φυσικό κράμα χρυσού και αργύρου σε ακατέργαστη μορφή.

Τον Νοέμβριο του 2024, τέσσερις κλέφτες αφαίρεσαν ταμπακοθήκες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από το Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι και μάλιστα μέρα-μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ, έσπασαν τη βιτρίνα, φορώντας γάντια, κουκούλες και κράνη, ενώ κινούνταν ανάμεσα στους επισκέπτες του μουσείου.

Το χρονικό της κινηματογραφικής ληστείας κοσμημάτων

Σήμερα το πρωί (19/10) σημειώθηκε μία από τις σημαντικότερες κλοπές στην ιστορία του Μουσείου του Λούβρου, με τους άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες να έχουν αρπάξει κοσμήματα «ανεκτίμητης αξίας», εκ των οποίων το ένα έχει ήδη εντοπιστεί.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται -μεταξύ άλλων- τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος. Οι δράστες έσπασαν τα παράθυρα της αίθουσας με τη βοήθεια τροχού, αφού έφτασαν εκεί εξωτερικά με κινητό γερανό, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές. Τα κοσμήματα φυλάσσονταν μέσα σε προθήκες. Η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη», σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, ο οποίος δήλωσε σε γαλλικά μέσα πως οι ληστές ολοκλήρωσαν τη δράση τους «σε 7 λεπτά».

Ερωτήματα για το σύστημα ασφαλείας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο υποδέχθηκε σχεδόν 9 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024 εκ των οποίων το 80% ήταν αλλοδαποί, ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό σήμερα Κυριακή «για εξαιρετικούς λόγους». Η διεύθυνση του μουσείου διευκρίνισε στο AFP, ότι στόχος είναι «η διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων για την έρευνα» σχετική με τη σημερινή κλοπή.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενα κενά στο σύστημα ασφαλείας, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ απέφυγε να σχολιάσει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η ασφάλεια των μουσείων είναι ευάλωτη. «Γνωρίζουμε πολύ καλά πως υπάρχει σημαντική ευπάθεια στα γαλλικά μουσεία», δήλωσε ο Νουνιέζ, υπενθυμίζοντας ότι ένα πρόσφατο «σχέδιο ασφαλείας» που δρομολογήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού περιλαμβάνει και το Λούβρο.