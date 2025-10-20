Περιμένοντας τα μεγάλα ματς της αγωνιστικής (ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Αρης – ΠΑΟ) σκεφτόμουν πως οι πιο πολλές ομάδες επέστρεψαν από τη διακοπή με μεγάλα κέφια. Το Σάββατο είχαμε μια ισοπαλία με 2-2 ανάμεσα στον Ατρόμητο και στον Λεβαδειακό και μια νίκη του Παναιτωλικού επί του ΟΦΗ με 4-2. Χθες νωρίς το απόγευμα είχαμε ένα ακόμα χορταστικό 2-2 (αυτή τη φορά ανάμεσα στην Κηφισιά και στον Αστέρα στην Τρίπολη) και μια νίκη του Βόλου 2-1 σε ένα υπέροχο ματς-θρίλερ με τον Πανσερραϊκό. Εξαίρεση στον κανόνα η άνετη αλλά εξαιρετικά διαδικαστική νίκη του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Ο πρωταθλητής τα κατάφερε κάνοντας ένα διαδικαστικό παιχνίδι χωρίς μεγάλη ένταση και ο προπονητής του θύμωσε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στο τέλος του ματς πως αν η ομάδα του αγωνιστεί όπως στο πρώτο ημίχρονο θα δεχτεί την Τρίτη από την Μπαρτσελόνα ένα τσουβάλι γκολ.

Βλέπει

Γιατί θύμωσε ο Μεντιλίμπαρ; Για αυτό που σας έγραφα το Σάββατο: γιατί βλέπει πως αν μετά τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ οι παίκτες του είναι κομμάτι κουρασμένοι (πράγμα λογικό αφού το Τσάμπιονς Λιγκ απαιτεί υπερβάσεις), πριν από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ είναι ασυγκέντρωτοι κι έτοιμοι να σηκώσουν το πόδι από το γκάζι σε χρόνο-ρεκόρ. Στη Λάρισα ο Ολυμπιακός κάνει μια ιδανική αρχή: σκοράρει ο Ελ Κααμπί μόλις στο 1ο λεπτό και μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έχει τη δυνατότητα να πάει το ματς στο 0-3. Και μετά κάνει αυτό που οι δημοσιογράφοι αποκαλούν «επαγγελματική εμφάνιση». Και για το οποίο προπονητές όπως ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλουν να ακούν.

Μυαλό

Δεν είναι λογικό οι παίκτες μιας ελληνικής ομάδας να έχουν το μυαλό τους στο Τσάμπιονς Λιγκ; Είναι. Διότι δεν αγωνίζονται σε αυτό κάθε χρόνο. Διότι μιλάμε για το μεγαλύτερο παλκοσένικο του κόσμου του ποδοσφαίρου. Διότι ξέρουν πως η δυσκολία του ματς του Τσάμπιονς Λιγκ θα είναι μεγάλη – όποιο κι αν είναι το ματς – και δεν φορτσάρουν. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι δυνατόν αυτή τη συμπεριφορά να την ευλογήσει. Τους λέει δημοσίως ότι δεν είναι ευχαριστημένος και χτυπάει καμπανάκια συναγερμού όχι απλώς για το ματς της Τρίτης κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Σπάνιο

Το περιστατικό αυτό, σπάνιο γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένο ένας προπονητής να κάνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον της ομάδας του όταν αυτή έχει κερδίσει (και σχετικά άνετα…), δείχνει και πόσο η δουλειά του εκάστοτε προπονητή εξαρτάται από τα κέφια των παικτών του. Ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ευκαιρίες σε όσους ήταν μαζί του στις μέρες της διακοπής και δεν έλειπαν με τις εθνικές ομάδες, χρησιμοποίησε κάποιους που ζητάνε να παίζουν πιο πολύ, στήριξε εμπράκτως και τον Τζολάκη (για τον οποίο μίλησε και ειδικά λέγοντας πως στα ματς της Εθνικής λάθη έκαναν πολλοί…) και τον Ορτέγκα που ερχόταν από τρεις μέτριες εμφανίσεις στη σειρά – με τον Λεβαδειακό, την Αρσεναλ και τον ΠΑΟΚ. Από τον τερματοφύλακά του και τον αριστερό του μπακ κάτι πήρε: ο Τζολάκης ήταν άψογος, ο Ορτέγκα δίνει την ασίστ στο πρώτο γκολ. Χάρηκε επίσης ο κόουτς και με την καλή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα του νεαρού Μάτσα: ο Βραζιλιάνος κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο ο Ελ Κααμπί έκανε το 0-2. Αλλά ο Βάσκος από τους άλλους ήθελε πιο πολλά γιατί για χάρη τους έμειναν εκτός ενδεκάδας πολλοί που για τον ίδιο είναι βασικοί. Και για τον Μεντιλίμπαρ το να είσαι βασικός στην ομάδα του είναι τίτλος τιμής. Ο κόουτς με τις αυθόρμητες δηλώσεις του είναι σαν να είπε στον κόσμο ότι αυτός προσπαθεί να είναι δίκαιος με όλους. Αλλά οι παίκτες κάνουν τα δικά τους.

Μπάρτσα

Και στην Μπαρτσελόνα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του Χανς Φλικ πριν από τα ματς του Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι οι καλύτερες. Πριν από το ματς με την Παρί η Μπάρτσα για να κερδίσει τη Σοσιεδάδ χρειάστηκε να κάνει ανατροπή. Το Σάββατο κέρδισε την απογοητευτική Τζιρόνα στο 94′ με ένα γκολ του Αραούχο. Ο Φλικ βέβαια δεν είπε πως αν η ομάδα του παίξει έτσι θα χάσει από τον Ολυμπιακό: αντιθέτως έκανε χειρονομίες στον πάγκο των αντιπάλων και αποβλήθηκε. Ανάμεσα στον Γερμανό και στον Μεντιλίμπαρ υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Και επιπέδου.

Μπενίτεθ

Και ο Μπενίτεθ που είναι ένα βήμα από το να συμφωνήσει με τον ΠΑΟ είναι 65 ετών – μεγάλος άνθρωπος δηλαδή. Δεν ξέρω αν τελικά θα ‘ρθει μολονότι αυτοί που ξέρουν μιλάνε για συμφωνίες και έτοιμα συμβόλαια. Ο Μπενίτεθ για να πει το «ναι» πρέπει να αφήσει τη θέση του στην UEFA κι αν την αφήσει δεν θα την ξαναπάρει. Φαίνεται όμως ότι ήταν το πεπρωμένο του να ‘ρθει στην Ελλάδα. Λίγοι το γνωρίζουν αλλά με τον ΠΑΟ είχε μιλήσει και ακριβώς έναν χρόνο πριν όταν ο Γιάννης Αλαφούζος έψαχνε τον αντικαταστάτη του Αλόνσο – ο Ισπανός αρνήθηκε και ήρθε τελικά ο Ρουί Βιτόρια. Στη συνέχεια είχε μια πρόταση από τη Βραζιλία, αλλά είπε πως του έπεφτε πολύ μακριά – μετά την κακή εμπειρία του στην Κίνα δεν ήθελε να φύγει από την Ευρώπη. Πέρυσι τον Μάιο, όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε νάζια και έλεγε πως μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ο Μπενίτεθ μίλησε και με τον Δικέφαλο του Βορρά: στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ έλεγε σε έλληνες δημοσιογράφους μάλιστα πως του είχαν κάνει εντύπωση οι εξαιρετικοί τρόποι της κυρίας Γκοτζάρεβα. Εκείνο τον καιρό γραφόταν πως του είχε κάνει πρόταση και η ΑΕΚ, αλλά το βλέπω δύσκολο: ο Μπενίτεθ δεν θέλει να δουλεύει με τεχνικούς διευθυντές – ο Ριμπάλτα θα ήταν να σαν να θέλει να πυροβολήσει τα πόδια του. Τον Μπενίτεθ τον ήθελαν και οι άνθρωποι του Βαγγέλη Μαρινάκη στη Νότιγχαμ, αλλά όταν η ομάδα ήταν στη δεύτερη κατηγορία: πριν από τέσσερα χρόνια δηλαδή. Τελικά μάλλον θα τα καταφέρει να τον φέρει ο ΠΑΟ στη δεύτερη προσπάθειά του.

Να δω

Μιλώντας για ΠΑΟ, έτριβα και χθες τα μάτια μου με όσα έκανε ο Τετέι με τη φανέλα της Κηφισιάς κόντρα στον Αστέρα: έδωσε τρία γκολ κι αν το τελευταίο δεν μέτρησε είναι γιατί ένας συμπαίκτης του έκανε φάουλ. Τώρα που υπέγραψε στον ΠΑΟ να δω αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τον αφήσει εκτός των κλήσεων της Εθνικής τον Νοέμβρη…