Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι που τον έφεραν στην κορυφή της βαθμολογίας, ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει τη μεγάλη του επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ένας εκ των πρωταγωνιστών, ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια, κάνοντας λόγο για μια «δίκαιη νίκη» που έρχεται ως επιστροφή για τους βαθμούς που στέρησε η τύχη στα προηγούμενα παιχνίδια. «Πρέπει να παίζουμε έτσι σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου» ήταν το μήνυμά του.

Σε μια συνέντευξη στα ΝΕΑ ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα του Δικεφάλου, τονίζοντας πως αυτό που μέτρησε περισσότερο ήταν «το πάθος, η ενέργεια και η αυτοθυσία που έδειξαν όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος».

Ο Ζίβκοβιτς τόνισε πως «αυτός είναι ο ΠΑΟΚ» και κάλεσε τους συμπαίκτες του να διατηρήσουν τη «θετική αύρα» και τον «χαρακτήρα» που τους δίνει το δικαίωμα να είναι χαρούμενοι στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην συνέντευξη του στα ΝΕΑ για την μεγάλη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και την συνέχεια για τον ΠΑΟΚ:

Για το αν ηταν η καλύτερη δική του εμφάνιση φέτος μέχρι στιγμής αυτή με την ΑΕΚ: «Δεν το ξέρω, αυτό αφήνω να το κρίνετε εσεις. Για μένα γνωρίζω ότι είναι η δουλειά μου να βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο σε κάθε ματς και να δίνω το 100% του εαυτού μου. Ξέρω ότι κάποιες φορές δεν θα μου βγαίνουν όλα στο γήπεδο, αλλά σε επίπεδο προσφοράς αυτό που κάνω σε κάθε αγώνα ειναι να δίνω το 100% για την ομάδα. Αυτό έκανα και στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αυτός ειναι ο ΠΑΟΚ! Έτσι πρέπει να παίζουμε σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους μας και πήραμε μια δίκαιη νίκη».

Για το τι μέτρησε περισσότερο και ο ΠΑΟΚ πήρε αυτή την μεγάλη νίκη στο ντέρμπι: «Όλα έπαιξαν τον ρόλο τους. Το πάθος που βγάλαμε στο γήπεδο, η ενέργεια που είχαμε και η αυτοθυσία που έδειξαν όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος. Έπρεπε να δείξουμε ένα συμπαγές πρόσωπο, να είμαστε θετικοί και να τρέξουμε ο ένας για τον άλλον. Αυτή η ομάδα έχει αυτό τον χαρακτήρα, να μην τα παρατάει ποτέ. Στο τέλος… αφού τα κάναμε όλα αυτά και είχαμε αυτή την εμφάνιση έχουμε το δικαίωμα να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την μεγάλη νίκη. Είχαμε μια θετική αύρα στον αγωνιστικό χώρο, παλέψαμε ομαδικά αλλά και ο καθένας μόνος του. Είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχουμε σε κάθε αγώνα για να είμαστε γενικότερα… χαρούμενοι και στο τέλος της σεζόν».

Για τα δυο συνεχόμενα ντέρμπι που πήρε ο ΠΑΟΚ που του δίνει την πρώτη θέση στην βαθμολογία και το αν νιώθει ότι το ποδόσφαιρο τους δίνει κάτι απο αυτά που τους στέρησε στα προηγούμενα παιχνίδια: «Ναι, αυτό ισχύει, το ποδόσφαιρο μας στέρησε βαθμούς στα προηγούμενα παιχνίδια που ήμασταν καλύτεροι από τους αντιπάλους μας. Όπως είπα και πριν αξίζαμε αυτή την μεγάλη νίκη, αξίζαμε αυτή την μεγάλη χαρά και για εμάς αλλά και να την δώσουμε στον κόσμο μας. Θέλαμε την νίκη μετά από αυτή με τον Ολυμπιακό πριν την διακοπή για να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο την δική μας ψυχολογία».

Για την δύσκολη συνέχεια και τα συνεχόμενα παιχνίδια ανά τρεις μέρες για τον ΠΑΟΚ: «Γνωρίζουμε όλοι μας πόσο έχουμε δουλέψει και τώρα μας επιστρέφεται όλο αυτό που έχουμε κάνει από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να βελτιωνόμαστε και να παρουσιάζομαστε καλύτεροι απο εδώ και πέρα. Με την ΑΕΚ και αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλοι και επιθετικά δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι ανεξαρτήτως αντιπάλου και να παραμείνουμε με αυτή την θετική αύρα που δείξαμε σε αυτό το ντέρμπι».