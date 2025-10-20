Ο έμπειρος τεχνικός πλήρωσε το εξαιρετικά αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μετά την ολοκλήρωση έξι αγωνιστικών, ο ΠΑΟΚ Β μετράει μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες (ρεκόρ 1-1-4), έχοντας συλλέξει μόλις τέσσερις βαθμούς.

Αυτό το πενιχρό αγωνιστικό αποτέλεσμα έφερε τον Δικέφαλο στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, σε μια θέση που δεν συνάδει με το αγωνιστικό πλάνο και τους στόχους ανάπτυξης των νεαρών ταλέντων της ΠΑΕ. Η ανάγκη για άμεση αγωνιστική ανάκαμψη και ψυχολογική τόνωση του συνόλου κρίθηκε επιτακτική.

Αναλαμβάνει ο Ντάνι Πονς με διπλό ρόλο

Τη θέση του αποχωρήσαντος τεχνικού αναλαμβάνει ο Ντάνι Πονς. Ο Ισπανός προπονητής δεν είναι άγνωστος στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, καθώς διατηρούσε ήδη έναν εξαιρετικά κρίσιμο ρόλο εντός της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Πονς θα διατηρήσει την εποπτεία και την καθοδήγηση του τμήματος ατομικής βελτίωσης – ενός τμήματος που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι με στόχο την εξειδικευμένη και στοχευμένη ανάπτυξη του κάθε παίκτη ξεχωριστά.

Η απόφαση να ανατεθεί η τεχνική ηγεσία στον Πονς φανερώνει τη στόχευση της διοίκησης: η ομάδα Β δεν πρέπει απλώς να κερδίζει, αλλά να αποτελεί ένα εργαλείο εξέλιξης και μεταφοράς παικτών στην πρώτη ομάδα. Ο Πονς, έχοντας ήδη βαθιά γνώση του έμψυχου υλικού και έμφαση στη λεπτομέρεια της ατομικής βελτίωσης, θεωρείται ο ιδανικός για να συνδυάσει την αγωνιστική ανάκαμψη με την απρόσκοπτη συνέχιση της προπονητικής φιλοσοφίας ανάπτυξης.

Ο Ντάνι Πονς θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ο ΠΑΟΚ Β θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Καλαμαριάς την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης σε ένα παιχνίδι που αποκτά χαρακτήρα «πρέπει» για τον «Δικέφαλο». Η πρώτη αυτή δοκιμασία είναι καθοριστική, καθώς ο Ισπανός τεχνικός καλείται να μεταδώσει άμεσα τη φιλοσοφία του και να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα στους παίκτες για την αλλαγή σελίδας και την επιστροφή στις επιτυχίες.