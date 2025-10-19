Το DOLPHIN SURF ανήκει στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών, που πατάνε στην καρδιά των αστικών μετακινήσεων με δυνατότητες να κινηθούν απροβλημάτιστα εκτός πόλης, χάρη στην ευεργετική του αυτονομία. Κοινώς, τα νέα ηλεκτρικά μας πείθουν όσο περνάει ο καιρός με τις δυνατότητες τους, στην αυτονομία αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, που φέρνουν σε δύσκολη θέση τον ανταγωνισμό.

Το νέο μοντέλο συνδυάζει compact εξωτερικές διαστάσεις με ένα εντυπωσιακό μεταξόνιο (2.500mm), που συνήθως συναντάται σε μεγαλύτερα οχήματα, προσφέροντας άνετους χώρους για τέσσερις επιβάτες.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η περιστρεφόμενη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, συνοδευόμενη από ψηφιακό πίνακα οργάνων 5 ιντσών.

Η στάνταρ χωρητικότητα είναι 308 λίτρα, τιμή που αποδεικνύεται καλύτερη από αυτή που προσφέρουν πολλά οχήματα της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. Ο διαθέσιμος αυτός χώρος μπορεί να επεκταθεί στα 1.037 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Η εν λόγω ευελιξία ενισχύεται περαιτέρω από τους συνολικά 20 αποθηκευτικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το όχημα.

Η σχεδίαση του εσωτερικού συνδυάζει τον παιχνιδιάρικο και ενθουσιώδη χαρακτήρα με τη λειτουργικότητα. Το ταμπλό ενσωματώνει την οθόνη του συστήματος infotainment που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό σε θέση που είναι αρκετά κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού για ευκολία στη χρήση, αλλά και αρκετά χαμηλά ώστε να μην εμποδίζει την ορατότητα προς τα εμπρός.

Πατάει στην πλατφόρμα e-Platform 3.0 της BYD, η οποία είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ενσωματώνει την καινοτόμο μπαταρία τύπου Blade Battery, σήμα κατατεθέν της BYD.

Το DOLPHIN SURF διατίθεται με διάφορες επιλογές ως προς την ισχύ του εμπρόσθια τοποθετημένου κινητήρα. Η βασική έκδοση, Active συνδυάζει τη μπαταρία των 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 65kW (89PS), εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα. Η Boost είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία, υιοθετώντας τον ίδιο κινητήρα αλλά σε συνδυασμό με την Blade Battery χωρητικότητας 43,2kWh (0-100km/h σε 12,1 δευτερόλεπτα).

Η κορυφαία έκδοση Comfort προσφέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε συνδυασμό με τον πιο ισχυρό κινητήρα της κατηγορίας του μοντέλου (115kW/157PS, 220Nm), μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Το BYD Dolphin Surf με ισχύ 157 PS της δοκιμής μας, φοράει μια συστοιχία μπαταριών ονομαστικής ισχύος 46kWh ( με καθαρή χωρητικότητα 443,2 kWh) και βάρος 360 κιλών.

Η αυτονομία σε μεικτό κύκλο ανεβαίνει στα 320 km, ενώ, αξίζει να αναφέρουμε πως η αυτονομία καθαρά σε αστικό κύκλο ξεπερνά τα 500 km.

Το BYD DOLPHIN SURF προσφέρει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 65kW (Active) και 85kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας την φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από 0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort).

Μας κέρδισε η άνετη ανάρτηση του, η περιμετρική ορατότητα του οδηγού, που κάθεται αρκετά ψηλά, όντας χρήσιμο για τις αστικές, δύσκολες συνθήκες και τέλος τα αποδοτικά του φρένα, σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η καμπίνα διαθέτει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς και πλευρικούς στα μπροστινά καθίσματα. Όλες οι εκδόσεις του DOLPHIN SURF είναι στάνταρ εξοπλισμένες με το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), που διαθέτει μία σειρά από βοηθήματα όπως έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας και έξυπνο έλεγχο υψηλής δέσμης φώτων. Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά.