Αποκλειστικά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τη θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Μας αρέσει ως χώρα, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, να δημιουργούμε κάποιους ‘δράκους’, γιατί αυτά πουλάνε περισσότερο. Η τροπολογία δεν έχει σχέση με τον αγώνα που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του, ούτε είναι εκδικητική ούτε διχαστική». «Ο κος Δένδιας στη Βουλή είπε ότι είναι δίπλα στον κο Ρούτσι ανθρώπινα, όπως κι εμείς και λίγο αργότερα είπε ότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης να αποφασίσει. Επέλεξαν κάποια μέσα να μην προβάλλουν τη δήλωση αυτή για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού».

«Αυτό το ιερό μνημείο συμβολίζει όσους έδωσαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες. Είναι ότι πιο ιερό η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή ή ενός φίλου να θρηνήσουν τον άνθρωπό του. Είναι λάθος να λένε ή το ένα ή το άλλο».

«Η τροπολογία θα λέει ότι στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο πως δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι. Η επιβολή της τάξης θα γίνεται από την αστυνομία και η ανάδειξη και η συντήρηση του μνημείου είναι προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα επιτρέπεται ούτε η διαμαρτυρία ούτε γκράφιτι ούτε πανό, είτε είναι από αριστερή είτε κεντροδεξιά οργάνωση».

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, πως θέλησαν να καθυστερήσουν τη δίκη για τα Τέμπη. «Δίπλα σε αυτό τον πονεμένο πατέρα πάρα πολλοί βρήκαν την ευκαιρία για πέντε λεπτά δημοσιότητας και πολιτικής επιβίωσης. Δεν είναι ο κος Ρούτσι και ο κάθε πατέρας ένα σημείο που διαμαρτύρεται εκεί και βρίσκει το κάθε πρόσωπο αφορμή να κάνει το προσωπικό του μανιφέστο».

«Με τους γονείς δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να διεκδικούν ότι επιθυμούν, δεν θα τους στερήσει κανένας το δικαίωμα. Κανείς δεν ενοχλείται, σε κανέναν δεν χαλάει η αισθητική ο αγώνας ενός πατέρα».

«Το γεγονός ότι οι κοι Καραμανλής και Τριαντόπουλος θα δικαστούν από φυσικό δικαστή οφείλεται στην αλλαγή του Συντάγματος, που έγινε επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία κι έτσι από τις δικές μας ημέρες και μετά τα όποια αδικήματα έχουν τελέσει δεν θα παραγράφονται κι όλοι θα έχουμε τις ίδιες προθεσμίες παραγραφής».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Δεν θα απαξιώσω έναν πρώην πρωθυπουργό, ούτε όμως θα τον φοβηθούμε», είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

«Πρέπει να θυμίζουμε, να μην αφήσουμε τον κο Τσίπρα και κάθε πρώην πρωθυπουργό να επενδύει στη λήθη, ότι θα ξεχάσει ο κόσμος αυτό που έκανε. Το πιο σοβαρό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο ηθικό κομμάτι. Να μην κάνουμε το λάθος ότι ο πήχης μας είναι ο κος Τσίπρας. Αν είναι να συγκριθούμε με μία κυβέρνηση που έπεσε ως κυβέρνηση στο 32% και ως αντιπολίτευση στο 17% και τώρα στο 5% και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτούς, έχουμε χάσει από χέρι».

«Ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.