Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε αβάσιμες τις επικρίσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αποτελεί σύμβολο ενότητας και σεβασμού προς τους πεσόντες. Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί καθαρά στη Βουλή για την προστασία του ιερού συμβολισμού του Μνημείου από πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαδηλώσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Αδυνατούμε να καταλάβουμε με ποια λογική ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ “συμπέρανε’, σε ανακοίνωσή του, ότι η Κυβέρνηση δήθεν προσπαθεί να διχάσει τον ελληνικό λαό για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η θέση της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται με το αυτονόητο αίτημα της κοινωνίας: Ο μοναδικός σκοπός του ιερού αυτού Μνημείου είναι η απόδοση τιμών σε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί πέρα και πάνω από κόμματα.

Το Μνημείο ενώνει τους Έλληνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ευτελή παιχνίδια από την αντιπολίτευση.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για άλλη μία φορά επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες, θα κληθεί την επόμενη εβδομάδα να τοποθετηθεί στη Βουλή επί της σχετικής τροπολογίας και να απαντήσει, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές, σε ένα και μοναδικό ερώτημα:

Θα συμφωνήσει εκείνος και το κόμμα του στο να διαφυλαχθεί ο ιερός συμβολισμός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη μακριά από διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες;»