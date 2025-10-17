Η Ουγγαρία οφείλει να τηρήσει τους κανονισμούς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συνάντηση στο έδαφός της μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών. Ο Γερμανός υπουργός Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε πάντως την πιθανή συνάντηση των δύο ηγετών ως «καλή εξέλιξη».

Αν και η ουγγρική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την αποχώρησή της από το ΔΠΔ, το νέο καθεστώς δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του επόμενου έτους, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών. «Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία παραμένει υποχρεωμένη να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν εάν ο Ρώσος πρόεδρος εισέλθει στη χώρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Βουδαπέστη, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε σύλληψη του Ρώσου προέδρου, εφόσον αυτός επισκεφθεί την Ουγγαρία για μια πιθανή σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «περιμένουμε επίσης τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με σεβασμό».

Ο Σιγιάρτο υπογράμμισε πως η ουγγρική κυβέρνηση θα εγγυηθεί την απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο του Ρώσου προέδρου, καθώς και την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεών του. Όπως είπε, δεν απαιτείται συντονισμός με καμία άλλη χώρα, «γιατί είμαστε μια κυρίαρχη χώρα».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο επαφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Νομίζω ότι είναι ουσιαστικά μια καλή εξέλιξη το γεγονός ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται επιτέλους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι βλέπει τη συνάντηση ως προάγγελο για μελλοντικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.