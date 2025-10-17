Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με κύριο θέμα στην ατζέντα την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία. Η συνάντηση πραγματοποείται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν όπου αποφασίστηκε οι δύο ηγέτες να συναντηθούν ξανά στην Βουδαπέστη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι: «ελπίζουμε κύριε Τραμπ να κατορθώσετε να τερματίσετε τον πόλεμο και στην Ουκρανία.» Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι: «πιστεύω ότι και ο Πούτιν θέλει να τελείωσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι όλα πηγαίνουν καλά μετά την Αλάσκα.»

Ακόμη ο Ζελένκι τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε τον διάλογο, και στη συνέχεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Η δική μας επιθυμία είναι η ειρήνη, όμως ο Πούτιν δεν φαίνεται να την επιδιώκει, γι’ αυτό πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Δεν έχουμε καμία αντίρρηση σχετικά με τη μορφή του διαλόγου, είτε αυτός είναι διμερής είτε τριμερής. Το πιο σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ αποτελεί την καλύτερη επιλογή, αλλά ακόμη και μία τριμερής συμφωνία με τις ΗΠΑ ως εγγυήτρια δύναμη θα ήταν ένα εξαιρετικό δείγμα τέτοιας δέσμευση

Επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η έντονη έχθρα ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, το βαθύ «μίσος» που υπάρχει μεταξύ τους, είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός λόγος που δυσκολευόμαστε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Αν τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή, είμαι βέβαιος πως μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα.