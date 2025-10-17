Η Ουγγαρία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα εξασφαλίσει την ασφαλή είσοδο και έξοδο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη χώρα, με αφορμή τη δεύτερη σύνοδο κορυφής που προγραμματίζεται στη Βουδαπέστη, μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Η συνάντηση, που αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι η χώρα του θα παράσχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε ο Πούτιν να εισέλθει, να συμμετάσχει στη σύνοδο και να επιστρέψει με ασφάλεια στη Ρωσία. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η Ουγγαρία αρνείται οποιαδήποτε ανάγκη διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία της.

Η επιλογή της Βουδαπέστης έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον καθώς ο Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο η Ουγγαρία δεν έχει αναγνωρίσει. Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας το ένταλμα ως ένδειξη δυτικής εχθρότητας.

Σύμφωνα με ειδικούς, η διαδρομή προς την Ουγγαρία θα μπορούσε να περάσει πάνω από την Πολωνία και τη Σλοβακία ή, εναλλακτικά, να ακολουθήσει μια μακρύτερη πορεία μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Ρουμανίας ενώ η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ ή εθνικό.

Αξιωματούχοι της ΕΕ ανέφεραν σήμερα ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να δώσουν ειδική άδεια στον Βλαντίμιρ Πούτιν για να πετάξει πάνω από τον εναέριο χώρο τους, ώστε να παραστεί στη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως θα έχει ξανά προσωπική συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη, με στόχο να τερματιστεί η “άδοξη” εισβολή στην Ουκρανία, που συνεχίζεται πάνω από τρία χρόνια.

Η συνάντηση προγραμματίζεται στη Βουδαπέστη, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει καλές σχέσεις με τους δύο ηγέτες.

Όμως, επειδή υπάρχει απαγόρευση πτήσεων ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της ΕΕ λόγω των κυρώσεων, ο Πούτιν δεν μπορεί να φτάσει εύκολα χωρίς να παραβιάσει τους κανόνες. Έχει δύο επιλογές: είτε να πετάξει πάνω από την Ουκρανία, είτε να κάνει μια περίπλοκη διαδρομή μέσω των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ, οι εθνικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν εξαιρέσεις για τέτοιες πτήσεις, αν θεωρηθεί ότι είναι αναγκαίες για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλους σκοπούς που συμφωνούν με τους στόχους των κυρώσεων.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανίτα Χίπερ, σημείωσε πως ούτε ο Πούτιν ούτε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, έχουν αυτή τη στιγμή ατομικές απαγορεύσεις μετακίνησης στην ΕΕ.

Τόνισε επίσης ότι τέτοιες εξαιρέσεις πρέπει να δίνονται από κάθε κράτος- μέλος ξεχωριστά.

Μέχρι τώρα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ και η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για τα ταξιδιωτικά σχέδια του Ρώσου προέδρου.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, που διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με τον Τραμπ, ανέφερε ότι η συνάντηση «θα αφορά την ειρήνη» και υπογράμμισε πως μια επιτυχής συμφωνία θα μπορούσε να σημάνει νέα περίοδο οικονομικής ανάπτυξης για την Ουγγαρία και την Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ουγγαρία καλεί την Ευρώπη να ανοίξει τους διπλωματικούς διαύλους με τη Ρωσία, κατηγορώντας την ΕΕ για «υποστηρικτική στάση προς τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Οι σχέσεις της Ουγγαρίας με το Κίεβο παραμένουν τεταμένες, με πρόσφατες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βίκτορ Όρμπαν να αντανακλούν το βαθύ ρήγμα που υπάρχει μεταξύ των δύο ηγετών.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία αναζητά ενισχυμένη στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ, με τον Ζελένσκι να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο για να ζητήσει μεταξύ άλλων πυραύλους Tomahawk. Επίσης, η Ουγγαρία συνεχίζει να εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία παρά τις πιέσεις της ΕΕ για απεξάρτηση από τους ρωσικούς πόρους έως το 2028.

Ο Βίκτορ Όρμπαν παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους διεθνείς υποστηρικτές του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο συχνά επαινεί για τη σκληρή του στάση απέναντι στη μετανάστευση, την πολιτική του στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και την έμφαση στις χριστιανικές, συντηρητικές αξίες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αναδείξει τον ρόλο της ως μεσολαβητή στη διεθνή σκηνή, ενόψει των προσεχών βουλευτικών εκλογών του 2026, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κυβερνών κόμμα Fidesz να υστερεί έναντι του κεντροδεξιού συνασπισμού Tisza.

Υπενθυμίζεται ότι, Βουδαπέστη αποτέλεσε το σκηνικό το 1994 για την υπογραφή του ιστορικού Μνημονίου της Βουδαπέστης, στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Ρωσία παρείχαν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία, ως αντάλλαγμα για την αποκήρυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, οι υπογράφουσες χώρες δεσμεύτηκαν να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία της Ουκρανίας μια δέσμευση που ωστόσο καταρρίφθηκε με την έναρξη της ευρείας κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

