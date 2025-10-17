Σε αυτήν την παράξενη ποδοσφαιρική φετινή σεζόν, που μοιάζει υπερφορτωμένη, το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να πλήξουμε. Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έρχεται ένα πολύ γεμάτο δεκαήμερο με ματς πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το πρόγραμμα μάλιστα της Σουπερλίγκας μας έχει όχι ένα, αλλά δύο σπουδαία ματς. Υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο πρωτοπόρους του πρωταθλήματος (ΑΕΚ – ΠΑΟΚ) και το ματς ανάμεσα στους δυο που ξεκίνησαν με μεγάλη νευρικότητα και δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες: αναφέρομαι στον ΠΑΟ και στον Αρη που θα αναμετρηθούν στο «Κλ. Βικελίδης». Η διακοπή του πρωταθλήματος, ένα είδος τάιμ άουτ που όλοι οι μεγάλοι ήθελαν, είναι σαν να δημιούργησε ένα είδος εκκρεμότητας: σαν να έχουν προκύψει ερωτήσεις που έμειναν χωρίς απαντήσεις. Απαντήσεις που υποχρεωτικά θα υπάρξουν τώρα.

ΠΑΟΚ

Πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό υπήρχε μια μεγάλη ερώτηση για το μέλλον του προπονητή του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου: υπήρχε μια γενική εντύπωση πως πριν από το ματς με τον πρωταθλητή ο πάγκος του Ρουμάνου έτριζε. Η νίκη έδωσε στον κόουτς μια αναπνοή, αλλά για να πούμε πως δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου στην ημερήσια διάταξη του ΠΑΟΚ θα πρέπει αυτός να μην ηττηθεί από την ΑΕΚ στην «Opap Arena».

Υπάρχει μάλιστα κάτι το παράξενο: ενώ ο Λουτσέσκου ήθελε τη διακοπή για να υπάρξει μια κάποια αποφόρτιση, προέκυψαν στο μεταξύ νέες δυσκολίες. Ο Κωνσταντέλιας δεν έτυχε της καλύτερης αντιμετώπισης στην Εθνική Ελλάδας: οι δυο ήττες της σίγουρα βάρυναν και τους παίκτες της. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Ο Ζίβκοβιτς χτύπησε στο ματς της Σερβίας με την Αλβανία, ο Ντεσπότοφ έγινε στόχος μιας τρομακτικά σκληρής κριτικής καθώς η Βουλγαρία έχασε με κάτω τα χέρια από Τούρκους και Ισπανούς, και απουσιάζει και ο Τσάλοφ που αντί να ξεπεράσει τον τραυματισμό του εξακολουθεί να ταλαιπωρείται.

Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι προβλήματα έχει και η πρωτοπόρος ΑΕΚ: η ερώτηση που την ακολουθεί αφορά την άμυνά της. Με τον Ρέλβας να εκτίει μια τιμωρία εξαιτίας της αποβολής του στο ματς με την Κηφισιά και με τον Μουκουντί να έχει χάσει προπονήσεις, ο κόουτς Νίκολιτς ψάχνει αμυντικούς. Δεν γύρισαν έχοντας περάσει εξαιρετικά στις Εθνικές τους κι ο Γιόβιτς και ο Μάριν. Ο πρώτος είχε ένα μικροτραυματισμό, ο δεύτερος τσακώθηκε με τον μπαμπά Λουτσέσκου που είναι ομοσπονδιακός προπονητής στη Ρουμανία. Κι ο Πινέδα θα επιστρέψει σήμερα από το Μεξικό.

Καταστροφή

Προσεγγίζω το ματς αγωνιστικά χωρίς ωστόσο να ξεχνάω πως είναι ένα ποικιλοτρόπως φορτισμένο ματς. Θυμίζω ότι σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι καταστράφηκε πέρυσι ο ΠΑΟΚ. Πέρα από τις εντός γηπέδου εντάσεις υπήρξε η απίστευτη εκείνη σκηνή με τους καβγάδες στο πάρκινγκ που είχε στοιχίσει στον ΠΑΟΚ πάρα πολύ: ο Λουτσέσκου τιμωρήθηκε με μήνες αποκλεισμού και έβλεπε τα ματς από την εξέδρα ενώ εναντίον των παικτών που είχαν συμμετοχή στα επεισόδια υπήρξε μέχρι και ποινική δίωξη. Ενας από αυτούς, ο Τισουντάλι, τρόμαξε τόσο με την εξέλιξη που ζήτησε τον Ιανουάριο να φύγει. Και έφυγε.

Κόντης

Στα παιχνίδια του Αρη με τον ΠΑΟ δεν υπάρχει τόση ένταση αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε και σε αυτά δει πολλά και διάφορα. Στο «Κλ. Βικελίδης» (και όχι μόνο…) ο Αρης κάνει δύσκολη τη ζωή του ΠΑΟ – κυρίως γιατί σε αυτά τα ματς κάνει καλά παιχνίδια ο Μορόν. Λέγεται πως ο ισπανός σέντερ φορ είχε πέρυσι τη βεβαιότητα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει: δεν ξέρω από ποιον. Αυτό που ξέρω είναι ότι πέρυσι έκανε απέναντι στον ΠΑΟ δύο πολύ καλά παιχνίδια και η ερώτηση είναι τι θα κάνει την Κυριακή.

Οι μέχρι τώρα εμφανίσεις του είναι κατώτερες του αναμενομένου. Ο Αρης έδιωξε τον Μαρίνο Ουζουνίδη κι έφερε τον Μανόλο Χιμένεθ. Το πρόβλημα και των δύο είναι κοινό: αν δεν σκοράρει ο Μορόν ο Αρης ζορίζεται να ανοίξει ακόμα και τις άμυνες του Πανσερραϊκού και του ΟΦΗ, όπως είδαμε πρόσφατα. Εδώ η ερώτηση δεν αφορά μόνο το πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει ο γηπεδούχος, αλλά και το αν όλες αυτές οι τελευταίες εξελίξεις θα επηρεάσουν τον Χρήστο Κόντη και την ομάδα γενικότερα.

Ο ΠΑΟ κλείνει ποδοσφαιριστές και αυτό μπορεί να αρέσει στον κόσμο του (η απόκτηση του Ανδρέα Τετέι και του Παύλου Παντελίδη προβλήθηκε και ως επικοινωνιακή επιτυχία…) αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιες ειδήσεις ενθουσιάζουν τους παίκτες που ήδη υπάρχουν. Σίγουρα το να διαβάζει παντού ο Κόντης ότι έρχεται να αναλάβει την ομάδα ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ο κόουτς του ΠΑΟ είναι μεγάλο παιδί και καταλαβαίνει. Κι έχει κι ένα καλό προηγούμενο κόντρα στον Αρη που ίσως μετρήσει: με αυτόν στον πάγκο ο ΠΑΟ κέρδισε στον τελικό του Κυπέλλου τον Αρη πρόπερσι προκαλώντας στους Κίτρινους την πιο μεγάλη ζημιά που μπορούσαν να πάθουν.

Μεντιλίμπαρ

Η αγωνιστική μπορεί να αποδειχτεί καλή για τον Ολυμπιακό που αγωνίζεται αύριο Σάββατο στη Λάρισα. Το δικό του ματς μοιάζει πιο εύκολο. Ομως το πρόβλημα του Ολυμπιακού στην αρχή της σεζόν δεν είναι οι αντίπαλοι: είναι το Τσάμπιονς Λιγκ. Μετά τα ματς που δίνει στη μεγάλη διοργάνωση παρουσιάζεται κουρασμένος. Αλλά και πριν από τα ματς αυτά παρουσιάζεται συχνά κατώτερος των προσδοκιών γιατί το μυαλό των παικτών του καταλαβαίνεις πως είναι στο σούπερ παιχνίδι που ακολουθεί.

Πριν από το ματς με την Αρσεναλ π.χ. έγινε ντέρμπι το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό που ναι μεν είναι ανεβασμένος φέτος, πλην όμως δεν έγινε ξαφνικά ομάδα Τσάμπιονς Λιγκ κι αυτός. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε χθες ότι η ομάδα του πρέπει να είναι προσεκτική και να μη δώσει στον αντίπαλο ευκαιρίες: το ματς με τον Λεβαδειακό είχε στο μυαλό του.

Ο Βάσκος είπε πως «υπάρχουν μπροστά συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα», ότι «ο Ολυμπιακός θα παίζει ένα ματς κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση». Αυτό το τελευταίο το είπε μάλλον για να το ακούσει κι ο ίδιος, σαν να σκέφτεται λίγο φωναχτά. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού η ερώτηση είναι αν ο προπονητής του θα ποντάρει σε περισσότερους παίκτες. Πριν από τη διακοπή έδωσε τρία ματς στη σειρά σχεδόν με τους ίδιους. Οχι ό,τι καλύτερο.