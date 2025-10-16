Το ποδόσφαιρο μπορεί να είναι επάγγελμα, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι πάνω απ’ όλα οικογένεια. Το απέδειξαν για άλλη μια φορά το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10), όταν σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα συγκεντρώθηκε για να τιμήσει μια πολύ ξεχωριστή στιγμή: τη γέννηση του γιου του Δημήτρη Πέλκα.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου, που επέστρεψε πρόσφατα στη δράση και μετρά αντίστροφα για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, άνοιξε το τραπέζι στο αγαπημένο στέκι της ομάδας, το Iberico στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας συμπαίκτες, τεχνικό επιτελείο και προσωπικό για να γιορτάσουν όλοι μαζί το χαρμόσυνο γεγονός.

Το «παρών» έδωσαν φυσικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Χρήστος Καρυπίδης, όλα τα μέλη του σταφ, καθώς και ο Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος, όπως σε κάθε σημαντική στιγμή της ομάδας, δεν θα μπορούσε να λείπει.

Οι ευχές, τα χαμόγελα και οι πειραχτήριες ατάκες κυριάρχησαν σε ένα μεσημέρι που θύμισε σε όλους πως ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς ένα σύνολο ποδοσφαιριστών – είναι μια δεμένη παρέα που πορεύεται με κοινό στόχο και ψυχή ενωμένη.

Ο Πέλκας, εμφανώς συγκινημένος και χαρούμενος, ευχαρίστησε τους πάντες για την παρουσία και τη στήριξή τους, ενώ το κλίμα συσπείρωσης και θετικής ενέργειας έρχεται την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν το μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας.

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις: ο ΠΑΟΚ ενωμένος, πιο «οικογένεια» από ποτέ.