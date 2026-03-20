Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται με φαινόμενα αισχροκέρδειας. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων λειτουργεί με διαφάνεια και υπευθυνότητα — και γι’ αυτό ακριβώς οι έλεγχοι στην αγορά και τα μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών είναι αναγκαίοι. Για να διασφαλιστεί ισορροπία. Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην αγορά.

Αλλά πίσω από την εγχώρια εικόνα υπάρχουν βαθύτεροι κίνδυνοι που αναδύονται με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του. Αυτές οι συγκρούσεις αυξάνουν το κόστος καυσίμων, ανεβάζουν τις τιμές σε πρώτες ύλες και προϊόντα, επιβαρύνουν τις μεταφορές — και απειλούν να αναστρέψουν τον κύκλο μείωσης επιτοκίων, κλείνοντας ξανά τη χρηματοδοτική βαλβίδα για χιλιάδες ΜΜΕ.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα την ΚΕΕΕ είναι η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτό το περιβάλλον. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τα μεγάλα περιθώρια απορρόφησης αυξήσεων που διαθέτουν μεγάλοι όμιλοι. Επηρεάζονται άμεσα από κάθε κίνηση στο ενεργειακό κόστος, στις μεταφορές, στις πρώτες ύλες. Λειτουργούν ήδη σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Και επιβαρύνονται δυσανάλογα από κάθε νέα αναταραχή.

Γι’ αυτό τα μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας πρέπει να εφαρμοστούν με ακρίβεια και στόχευση — χωρίς να δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που δεν αισχροκερδούν, αλλά απλώς μεταφέρουν αυξημένο κόστος που δεν προκάλεσαν.

Η ΚΕΕΕ ζητά τρία πράγματα: επαγρύπνηση — συστηματική παρακολούθηση των τιμών και του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στοχευμένα μέτρα — για τον καταναλωτή και τις μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται ανάσα, όχι νέα γραφειοκρατία. Και πάνω από όλα, διάλογο — η συνεργασία της Πολιτείας με τους παραγωγικούς φορείς και τα Επιμελητήρια είναι αυτή που μπορεί να διασφαλίσει ότι τα μέτρα εφαρμόζονται αποτελεσματικά, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Η σταθερότητα της αγοράς διαφυλάσσεται με σχέδιο, συντονισμό και συνεχή παρουσία του κράτους δίπλα στον πολίτη και τον επαγγελματία. Ακόμα περισσότερο συναίνεση και συνεργασία όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Αυτό ζητάμε. Αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε.

*Ο Γιάννης Βουτσινάς είναι Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), εκπροσωπώντας 900.000 επιχειρήσεις σε 59 Επιμελητήρια της χώρας.