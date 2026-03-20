Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ του Ιράν, με στόχο την άσκηση πίεσης στην Τεχεράνη ώστε να ανοίξει εκ νέου το Στενό του Χορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios που επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε δημοσίευμα του το Axios, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους που επιθυμεί, εάν δεν αρθεί ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης για την κατάληψη του νησιού Χαργκ, νησιού που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές και απ’ όπου εξάγεται σχεδόν το 90% του ιρανικού πετρελαίου, θα έφερνε τα αμερικανικά στρατεύματα πιο κοντά στη γραμμή του πυρός, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μια τέτοια επιχείρηση, επισημαίνεται, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αφού ο αμερικανικός στρατός περιορίσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν γύρω από το Στενό του Χορμούζ.

Πηγή που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων στον Λευκό Οίκο, ανέφερε στο Axios ότι:«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς με πλήγματα, να καταλάβουμε το νησί και να χρησιμοποιήσουμε αυτό για διαπραγματεύσεις».

Για την υλοποίηση της επιχείρησης, εφόσον δοθεί η απαραίτητη έγκριση, θα απαιτηθεί ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Ήδη τρεις μονάδες πεζοναυτών βρίσκονται καθ’ οδόν, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο εξετάζουν την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος.