«Η νέα γενιά δεν χρησιμοποιεί AI. Χτίζει μόνο αν υπάρχει AI.»

Ας το πούμε ξεκάθαρα: η νέα γενιά δεν μπαίνει τώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει ήδη γεννηθεί μέσα σε αυτή.

Ως μέλος της λίστας Forbes 30 Under 30, βλέπω καθημερινά από κοντά αυτή τη μετάβαση. Μια νέα γενιά founders που δεν σκέφτεται με όρους παρελθόντος, αλλά χτίζει με όρους μέλλοντος, και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Για πολλούς, το AI είναι τάση. Για εμάς, είναι δεδομένο.

Όταν ξεκινάς να χτίζεις προϊόντα σήμερα, δεν αναρωτιέσαι αν θα χρησιμοποιήσεις AI. Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να λύσεις ένα πραγματικό πρόβλημα πιο γρήγορα, πιο έξυπνα και σε παγκόσμια κλίμακα.

Και εκεί, η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Η νέα επιχειρηματικότητα δεν ξεκινά από business plan. Ξεκινά από execution.

Μικρές ομάδες, συχνά 2-3 άτομα, μπορούν πλέον να δημιουργήσουν προϊόντα που πριν από λίγα χρόνια απαιτούσαν ολόκληρες εταιρείες, αξιοποιώντας innovation και τεχνολογία με τρόπο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Development, marketing, customer support, data analysis: όλα επιταχύνονται μέσω AI. Το αποτέλεσμα; Περισσότερα προϊόντα, πιο γρήγορα, με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη πιθανότητα διεθνούς scale.

Αυτό αλλάζει το ίδιο το DNA των συγχρόνων επιχειρήσεων και επαναπροσδιορίζει την καινοτομία. Δεν μιλάμε πλέον για startups που “ενσωματώνουν” τεχνολογία. Μιλάμε για εταιρείες που είναι γεννημένες μέσα σε αυτή. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ η Ελλάδα.

Για χρόνια, το αφήγημα ήταν περιοριστικό: μικρή αγορά, περιορισμένα κεφάλαια, δύσκολο scale. Σήμερα, αυτά παύουν να είναι εμπόδια. Ένας founder από την Αθήνα μπορεί να χτίσει κάτι για το San Francisco, το Λονδίνο ή το Ντουμπάι από την πρώτη μέρα. Η τεχνολογία εξισώνει το παιχνίδι. Αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει τον πήχη.

«Δεν θα κερδίσουν όσοι χρησιμοποιούν AI. Θα κερδίσουν όσοι δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτό.»

Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι αυτές που πρόσθεσαν ένα chatbot. Θα είναι αυτές που ξανασκέφτηκαν από το μηδέν το προϊόν, την εμπειρία και το business model τους με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.

Και εδώ μπαίνει το νέο leadership.

Οι νέοι ηγέτες δεν διοικούν απλώς ομάδες. Συντονίζουν ανθρώπους και συστήματα. Παίρνουν αποφάσεις με δεδομένα, αλλά κινούνται με ένστικτο. Καταλαβαίνουν την τεχνολογία, αλλά επενδύουν στους ανθρώπους.

Γιατί σε έναν κόσμο όπου το AI μπορεί να κάνει τα πάντα πιο γρήγορα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γίνεται πιο ανθρώπινο από ποτέ: δημιουργικότητα, κρίση, όραμα.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα turning point.

«Είμαι πεπεισμένος ότι έχει έρθει η στιγμή η Ελλάδα να εξάγει τεχνολογία, όχι μόνο πορτοκάλια, φέτα και τουρισμό.»

Έχουμε ταλέντο. Έχουμε πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές. Έχουμε πλέον και τα εργαλεία.

Για πρώτη φορά, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην χτίζουμε προϊόντα με διεθνή απήχηση από την Ελλάδα. Το AI και η τεχνολογία μάς δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε αξία που δεν περιορίζεται γεωγραφικά.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι νοοτροπία.

Να σταματήσουμε να βλέπουμε την τεχνολογία ως “υποστήριξη” και να αρχίσουμε να τη βλέπουμε ως “πυρήνα”. Να σταματήσουμε να χτίζουμε για την τοπική αγορά και να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε global από την πρώτη μέρα.

Η νέα γενιά το κάνει ήδη. Δεν περιμένει άδειες. Δεν περιμένει funding για να ξεκινήσει. Δεν περιμένει την “κατάλληλη στιγμή”. Χτίζει τώρα. Και χτίζει σε έναν κόσμο όπου το AI δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Το ερώτημα δεν είναι αν θα προσαρμοστούμε. Το ερώτημα είναι ποιοι θα ηγηθούν αυτής της αλλαγής.

Γιατί σε αυτή τη νέα εποχή, leadership δεν σημαίνει να ακολουθείς την τεχνολογία. Σημαίνει να χτίζεις πάνω σε αυτή πριν καν γίνει αυτονόητη.